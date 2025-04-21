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「咖哩大神」柯瑞變身蝙蝠俠　巴特勒霸氣高喊勇士將贏得總冠軍

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區季後賽首輪休士頓火箭對上金州勇士首戰，勇士靠著「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）轟下31分、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也進帳25分、7籃板、6助攻、5抄截攜手合作下，灣區大軍完成「下剋上」，以95比85擊敗西區第2種子火箭。賽後巴特勒直言，「柯瑞就像『蝙蝠俠』，需要他的時候，就會從天而降，他會是我們贏得總冠軍的原因！」

▲勇士柯瑞、巴特勒。（圖／路透）

▲「咖哩大神」柯瑞狂飆31分，勇士季後賽首戰就開出勝利紅盤。（圖／路透）

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克服開賽手感低迷狀況，勇士王牌柯瑞在季後賽首戰表現大殺四方，除了不講理的三分球9投5中，此戰全場更是19投12中，用高達63.1%的高命中率射下31分、6籃板、3助攻。

加上巴特勒全場25分、7籃板、6助攻、5抄截，當末節火箭多次追到4分差情況下，巴特勒展現「士官長」鐵血價值，關鍵進攻籃板加上強勢防守，兩大球星攜手替勇士守住最終勝果。

賽後巴特勒對於一哥柯瑞的表現讚不絕口，巴特勒說道，「柯瑞就像是蝙蝠俠，當球隊需要他的時候，就會從天而降帶給我們驚喜，他會是我們贏得總冠軍的原因。」

剛剛獲得「年度最佳防守球員」最終3強提名的勇士主力前鋒格林（Draymond Green）也強調，「柯瑞的表現不可思議，在Logo區的那記超遠三分球，還有對上火箭格林（Jalen Green）的那顆高難度三分球，這一切超級瘋狂，但這說明了他為什麼是最偉大的球星之一。」

▲勇士柯瑞、巴特勒。（圖／路透）

▲巴特勒再度重申柯瑞就像「蝙蝠俠」。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞季後賽巴特勒總冠軍格林Stephen Curry

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