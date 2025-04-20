幸運球迷中場「奇蹟一投」　雲豹主場贏台北-洛杉磯雙人來回機票

記者杜奕君／綜合報導

台灣「雙職籃」時代，各隊為了吸引球迷入場也紛紛祭出各式活動，TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹本周末推出【打詐最永 豐行國際】永豐主題日，在中場投籃遊戲中，就有幸運球迷李先生，順利從中場命中超遠外線，順利抱走價值台幣8萬元的台北-洛杉磯雙人來回機票，成為全場最幸運球迷。

雲豹本周永豐主題日，昨日擊敗新竹御嵿攻城獅，喜迎近期4連勝，不過中場遊戲並未有球迷命中位於中線投籃，因此贏得雙人台北-洛杉磯雙人來回機票機會，只能留到今天（20日）對上高雄全家海神之戰。

今日對上海神之戰中場遊戲時間，前來雲豹主場觀戰的李先生，以首名上場參賽者之姿，第一球投出就順利從中線命中超遠logo shot，在全場球迷驚呼聲中，順利抱回價值8萬台幣的台北-洛杉磯雙人來回機票。

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與老婆一同前來雲豹主場觀戰的李先生開心表示，「太爽了！很驚訝又很驚喜。」他的老婆則表示，「嚇到了，真的沒想到他能投進，他應該自己也嚇到能夠投進。」

雲豹球團則透露，該份大獎台北-洛杉磯雙人來回機票是由贊助商永豐銀行所送出，昨日主場周首戰並未送出機票，但今日就有幸運球迷李先生「一球命中」，順利贏得大獎。

可惜雲豹在球迷幸運進球情況下，未能延續連勝氣勢，今日面對海神之戰以75比103輸球，終止近期4連勝。

▲TPBL職籃幸運球迷中場「奇蹟一投」，贏得台北到洛杉磯雙人來回機票。（圖／翻攝自YouTube／TPBL）