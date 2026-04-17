范國宸追平轟白忙一場！統一獅9比5逆轉悍將

▲范國宸 。（圖／富邦悍將提供）



記者王真魚／新北報導

統一獅與富邦悍將今（17日）交手，雙方上演火力對決，戰局一路拉鋸。儘管悍將5局下靠范國宸超大號2分砲追平比數，但統一獅在7局重新要回領先，並於8局再灌3分擴大差距，終場以9比5帶走勝利。

悍將在2局下率先發動攻勢，葉子霆擊出右外野二壘安打帶有打點，隨後林岱安內野滾地球再添1分，張洺瑀補上安打，單局攻下3分，取得3比0領先。

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統一獅隨即展開反撲，3局上靠著對方守備失誤與內野安打追回2分，4局上再度串聯攻勢，李丞齡二壘安打與陳聖平犧牲飛球各添1分，反以5比3超前戰局。

來到5局下，悍將在2出局後開啟攻勢，張育成靠內野滾地球趁傳上壘，范國宸隨後轟出左外野2分全壘打，且霸氣甩棒「確信步」，球直接飛出場外，一棒將比數扳成5比5平手。這發全壘打為他本季第5轟，暫居聯盟全壘打王。

關鍵7局上，統一獅再度突破僵局，李丞齡敲出左外野安打帶有1分打點，將比數改寫為6比5。

8局上，獅隊攻勢持續延燒，陳聖平率先安打上壘後，林泓弦補上適時安打再添1分，林子豪隨後擊出右外野二壘安打帶回分數，接著林培緯再敲安進帳第3分，單局灌進3分，將領先擴大至9比5。

胡智爲此役先發6局，用92球其中65球為好球，被敲7安、包含1發全壘打，另有1次保送，送出6次三振，失掉5分皆為自責分。雖然開局與中段一度遭對手突破，但仍成功撐滿6局，沒有讓失分持續擴大，為球隊保住反攻機會。

9局下，悍將最後反攻機會，2出局葉子霆、戴培峰相繼選到保送，但下一棒張洺瑀擊出飛球出局瓦解攻勢。

▲統一獅隊李丞齡。（圖／統一球團提供）