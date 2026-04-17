運動雲

>

林安可4支0熄火、西武5比3逆轉火腿　宋家豪後援0.1局無失分

▲林安可。（圖／截自X）

▲林安可。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

西武獅17日作客日本火腿，前段一度陷入落後，但7局上靠著桑原將志關鍵2分砲一棒逆轉戰局，8局再由山村崇嘉追加陽春砲擴大差距，最終以5比3帶走勝利。

林安可此役先發4棒指定打擊，4打數無安打，吞下1次三振。首打席擊出雙殺打中斷攻勢，4局第二打席擊出飛球遭接殺，5局在滿壘機會中也未能建功，吞下三振，8局則擊出一壘飛球出局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西武開局先馳得點，1局上靠著安打與高飛犧牲打取得1比0領先，火腿隨即在1局下反攻，連續安打與兩支高飛犧牲打攻下2分反超；4局下萬波中正再轟出陽春砲，將比分擴大至3比1。

西武在5局上展開追擊，利用安打與保送串聯攻勢追回1分，差距縮小至3比2。關鍵7局上，桑原將志一棒掃出2分全壘打，一舉逆轉為4比3；8局上山村崇嘉再補上陽春砲，將比分拉開至5比3，奠定勝基。8局下日本火腿雖攻占滿壘，但西武牛棚成功化解危機，守住勝果。

投手方面，西武先發渡邉勇太朗主投7局失3分，送出6次三振；牛棚在後段頂住壓力未再失分。日本火腿先發北山亘基投6局失2分表現不差，但接手投手遭到長打狙擊，最終無緣勝投。

林安可此役4打數無安打，吞下1次三振，打擊率降至.217。

效力東北樂天金鷲的宋家豪，同日出賽，對羅德之戰於7局登板中繼，面對無人出局局面接手，先被敲安打後，穩住陣腳抓下關鍵三振，成功止血後退場，總計投0.1局用6球，被敲2安無失分，防禦率1.35。

關鍵字： 日職西武獅日本火腿桑原將志林安可宋家豪

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

郭嚴文因傷主動終止測試　兄弟今將正式註銷合約

郭嚴文因傷主動終止測試　兄弟今將正式註銷合約

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

徐若熙1.2局吞2轟慘失7分提前退場　生涯最慘一役遭歐力士痛擊

徐若熙1.2局吞2轟慘失7分提前退場　生涯最慘一役遭歐力士痛擊

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄

快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄

大谷翔平「打者力量榜」繼續稱霸！台美混血卡洛爾也衝進前10

大谷翔平「打者力量榜」繼續稱霸！台美混血卡洛爾也衝進前10

徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊...

徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊...

重傷害！勇士戰太陽附加賽「殊死戰」　內線大將波辛基斯出賽成疑

重傷害！勇士戰太陽附加賽「殊死戰」　內線大將波辛基斯出賽成疑

熱門新聞

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

郭嚴文因傷主動終止測試　兄弟今將正式註銷合約

日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役！

徐若熙1.2局吞2轟慘失7分提前退場　生涯最慘一役遭歐力士痛擊

比賽結束秒變火爆現場！紅人、巨人球員衝本壘對嗆

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒仍讚發揮王牌本色

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日職驚悚一幕！現場急抬擔架

2郭嚴文因傷主動喊卡　兄弟今正式註銷

3日本奧運花滑金牌「璃來龍」宣布退役

4徐若熙1.2局吞2轟慘失7分生涯最慘

5賽後火爆現場！紅人、巨人衝本壘對嗆

最新新聞

1兄弟5比3逆轉退龍奪本季第3勝

2李灝宇傳將升大聯盟！成臺灣第19人

3軟銀監督鼓勵徐若熙：再討回來就好

4安芝儇挺公益！天狐宴助台鋼雄鷹

5林安可4支0熄火　宋家豪中繼止血

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

【反差笑翻】女孩被萌犬嚇到　整個人直接掛上柱子XD

【踢到鐵板】西裝男「霸氣過馬路」帥不到5秒！　警一指神功直接叭退

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」

【忍到快內傷】新郎「台語拜別」大挑戰！　岳母一句話讓全場大爆笑

【垃圾車竟藏60人】以色列查獲偷渡　打開瞬間畫面驚人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366