林安可4支0熄火、西武5比3逆轉火腿　宋家豪後援0.1局無失分





▲林安可。（圖／截自X）

記者王真魚／綜合報導

西武獅17日作客日本火腿，前段一度陷入落後，但7局上靠著桑原將志關鍵2分砲一棒逆轉戰局，8局再由山村崇嘉追加陽春砲擴大差距，最終以5比3帶走勝利。

林安可此役先發4棒指定打擊，4打數無安打，吞下1次三振。首打席擊出雙殺打中斷攻勢，4局第二打席擊出飛球遭接殺，5局在滿壘機會中也未能建功，吞下三振，8局則擊出一壘飛球出局。

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西武開局先馳得點，1局上靠著安打與高飛犧牲打取得1比0領先，火腿隨即在1局下反攻，連續安打與兩支高飛犧牲打攻下2分反超；4局下萬波中正再轟出陽春砲，將比分擴大至3比1。

西武在5局上展開追擊，利用安打與保送串聯攻勢追回1分，差距縮小至3比2。關鍵7局上，桑原將志一棒掃出2分全壘打，一舉逆轉為4比3；8局上山村崇嘉再補上陽春砲，將比分拉開至5比3，奠定勝基。8局下日本火腿雖攻占滿壘，但西武牛棚成功化解危機，守住勝果。

投手方面，西武先發渡邉勇太朗主投7局失3分，送出6次三振；牛棚在後段頂住壓力未再失分。日本火腿先發北山亘基投6局失2分表現不差，但接手投手遭到長打狙擊，最終無緣勝投。

林安可此役4打數無安打，吞下1次三振，打擊率降至.217。

效力東北樂天金鷲的宋家豪，同日出賽，對羅德之戰於7局登板中繼，面對無人出局局面接手，先被敲安打後，穩住陣腳抓下關鍵三振，成功止血後退場，總計投0.1局用6球，被敲2安無失分，防禦率1.35。