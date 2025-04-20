「邱森萬」邱子軒轟本季新高24分　海神28分大破雲豹主場

▲海神邱子軒砍下本季個人新高24分，領軍大破雲豹主場。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神20日作客踢館桃園台啤永豐雲豹，由於新北中信特攻稍早輸球，此戰雲豹只要贏球就能站上例行賽第4位。但雲豹開賽就面臨苦戰，海神邱子軒此戰火力全開，砍下本季個人新高24分外帶5籃板、2助攻、2抄截，帶領海神一度取得30分大幅領先，最終海神以103比75擊敗雲豹，也讓特攻仍以半場勝差領先戰神、雲豹，暫時保住例行賽第4位置。

此戰海神開賽就來勢洶洶，蘇文儒單節投進兩記三分球，加上克雷格、于煥亞也有三分火力輸出，首節打完海神以23比17領先。

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第2節雙方都開始找到準星，昨天發燒身體欠佳的雲豹主控高錦瑋，單節有9分進帳，但海神有邱子軒單節砍下11分，摩爾斯也有8分進帳，半場打完海神55比45取得雙位數領先。

下半場開打後，海神持續靠邱子軒、摩爾斯搶分，也幫助球隊持續擴大領先優勢，末節海神更是打出23比11就此揚長而去，海神一度領先來到30分之多，最終也以103比75大勝雲豹。

此戰海神邱子軒打出本季個人代表作，全場18投8中拿下本季新高24分、5籃板、2助攻、2抄截，蘇文儒17分、5籃板、4助攻、4抄截，威勝13分、15籃板、6助攻、2阻攻，于煥亞8分、6籃板、8助攻。

雲豹方面，高錦瑋拿下全隊最高19分、6助攻，克羅馬17分、6籃板、3助攻，威廉斯14分、10籃板，此戰輸球後也終止近期一波4連勝。

目前特攻14勝16敗，仍暫時穩住例行賽第4位，戰神15勝18敗，雲豹13勝16敗，同以半場勝差緊追在後。

▲雲豹高錦瑋砍下全隊最高19分，但仍不敵海神終止4連勝。（圖／TPBL職籃提供）