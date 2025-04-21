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「蜘蛛人」抓狂！　米歇爾狂轟30分率騎士首戰21分痛宰熱火

記者杜奕君／綜合報導

NBA季後賽首輪全面熱戰！東區頭號種子克里夫蘭騎士交手邁阿密熱火首戰，騎士一哥「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）全場狂飆30分，加上傑隆（Ty Jerome）扮演板凳暴徒，末節狂砍16分，全場也有28分進帳，騎士最終121比100大勝熱火，在系列賽取得1比0領先優勢。

本季騎士戰績一路長紅，雖然賽季後半段遭奧克拉荷馬雷霆「超車」成為全聯盟龍頭，但騎士全季64勝18敗不僅寫下隊史次佳戰績，也順利拿下東區頭號種子席位。

至於熱火則是37勝45敗驚險擠進「附加賽」，但卻展現超強黑馬實力，附加賽連勝芝加哥公牛、亞特蘭大老鷹，成為史上首支例行賽排名第10名挺進季後賽球隊。

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兩軍交鋒首戰，騎士開賽由明星雙衛米歇爾、賈蘭德（Darius Garland）攜手出擊，上半場打完騎士就以62比54壓制熱火。

熱火方面，主力砍將「英雄哥」希洛（Tyler Herro）雖然領軍追分，但前3節打完球隊仍以8分落後，末節騎士更是火力全開，傑隆扮演板凳暴徒，單節投進3顆三分球進帳16分，也讓騎士領先幅度超過20分，最終以21分之差撲滅熱火。

騎士全場以一哥米歇爾轟下30分、5籃板、4助攻最佳，傑隆異軍突起砍下28分，包含三分球8投5中，賈蘭德則有27分、3籃板、5助攻，艾倫（Jarrett Allen）12分、11籃板、3抄截。

大比分落敗的熱火方面，阿德巴約（Bam Adebayo）拿下全隊最高24分外帶9籃板、3助攻、2抄截，希洛21分進帳。

▲騎士「蜘蛛人」米歇爾狂砍30分，率隊季後賽首戰撂倒熱火。（圖／路透）

▲騎士「蜘蛛人」米歇爾狂砍30分，率隊季後賽首戰撂倒熱火。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽騎士熱火米歇爾希洛蜘蛛人

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