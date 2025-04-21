快訊／「咖哩大神」柯瑞爆發狂砍31分　勇士季後賽首戰撂倒火箭

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區季後賽首輪休士頓火箭對上金州勇士首戰21日登場，高居西區第2種子的火箭迎戰闖過附加賽拿下第7種子的勇士，勇士展現人氣勁旅霸氣，在「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）、「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）攜手領軍下，第3節勇士一度手握23分領先，火箭雖然末節一度追到4分差，但在柯瑞31分、巴特勒25分聯手下，勇士95比85帶走G1勝利。

▲「咖哩大神」柯瑞爆砍31分，率領勇士季後賽首戰奪勝。（圖／路透）

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本季以52勝30敗一躍成為西區第2種子，火箭在季後賽首戰面對老經驗的勇士，開賽首節打來還有板有眼，壓制勇士單節僅有18分進帳，首節打完火箭甚至還以21比18領先。

但第2節開始，火箭經驗值不足的弱點逐漸暴露，失誤不斷情況下，讓勇士一哥柯瑞找到突破口，加上巴特勒也開始單打拿分，火箭卻是攻守失序，單節勇士打出29比13逆襲，半場打完在柯瑞10投7中拿下16分、4籃板、2助攻，巴特勒攻下13分帶動下，以47比34壓制火箭。

第3節開打後，勇士又靠巴特勒、柯瑞飆進三分球，勇士將領先擴大為64比41領先。反觀火箭僅能靠著主戰長人森根（Alperen Sengun）單打追分，勇士3節打完仍以9分領先火箭。

末節勇士一哥柯瑞三分命中穩定軍心，但火箭仍步步進逼到4分落後，此時勇士小培頓（Gary Payton II）連拿關鍵4分又拉開領先，也逼使火箭喊出暫停。隨後雙方比分呈現膠著，但柯瑞再度用三分火力澆熄對手反撲氣燄。

隨後巴特勒先是籃下補進，終場前1分3秒又是中距離急停跳投命中，勇士一波7比0收尾攻勢奠定勝果，最終勇士順利在季後賽首輪首戰拿下勝利。

勇士柯瑞全場轟下31分、6籃板、3助攻，巴特勒25分、7籃板、6助攻、5抄截，關鍵時刻強勢發揮，讓勇士帶走首戰勝利。

落敗的火箭方面，森根拿下26分、9籃板、3抄截，湯普森（Amen Thompson）8分、9籃板、6助攻。

▲「士官長」巴特勒展現季後賽經驗，關鍵時刻連續拿分撲滅火箭反撲氣勢。（圖／路透）