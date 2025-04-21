火箭雙「鐵衛」！　范弗利特、格林G1合計34投7中成輸球戰犯

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士21日在季後賽首輪對上休士頓火箭，系列首戰灣區軍團完成「下剋上」95比85贏球，貴為西區第2種子的火箭在首戰輸球最大主因，就是前3節攻守失序，後場主力雙衛范弗利特（Fred VanVleet）、格林（Jalen Green）兩人此戰合計「34投7中」，三分球更是17投僅2中，成為首戰輸球最大戰犯。

本季打出重建氣勢，一舉以52勝30敗一躍成為西區第2種子的火箭，今日在季後賽首戰上半場面臨極大困境，團隊前兩節合計僅拿34分，第3節前半段甚至一度遭到對手勇士外線輪番砲轟，落後多達23分。

所幸火箭靠著明星長人森根（Alperen Sengun）領軍追分，末節一度追到僅4分差，但關鍵時刻外線失準，仍讓火箭最終以10分之差敗北。

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火箭此戰輸球最大主因之一，就是團隊外線失靈，全場39次三分線外出手，僅命中其中6球，整體三分球命中率只有20.7%，就連理應十拿九穩的罰球，全隊也僅投出55%的不及格數據。

此戰火箭後場主力雙衛范弗利特以及格林更是完全無法找到投籃準星，本季場均可轟下21分的格林，此戰僅有7分進帳，場均14.1分的范弗利特，全場更是19投4中僅有10分入袋。

更可怕之處在於，兩人此戰17次三分球出手，僅僅命中2球，范弗利特在決勝期多次嘗試三分遠射，但都無法順利把球投進，讓火箭攻勢屢屢中斷，若系列賽後續無法調整到應有水準，火箭整體進攻勢必將陷入苦戰。

火箭此戰「貧攻」問題有多嚴重，本季例行賽團隊場均能攻下113分，排名聯盟第13位，處於中段班水準，但此戰火箭僅拿「85分」，創下本賽季團隊單場新低得分紀錄，在季後賽首戰無疑遭到老經驗的勇士「震撼教育」洗禮，導致最終輸球結果。

▲例行賽場均可攻下21分的火箭砍將格林，季後賽首戰僅拿7分進帳。（圖／路透）