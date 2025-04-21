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富邦勇士「3連霸」功臣回來了！　辛特力返台27日BCL賽事戰國王

記者杜奕君／綜合報導

過去曾幫助台北富邦勇士完成PLG職籃「冠軍3連霸」的主力洋將辛特力（Michael Singletary），在上季遭遇嚴峻腿傷後，本季由於進行復健未獲勇士續約。不過根據亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽登錄名單，辛特力確定加入曼谷高科技，將在26日抵台，27日對戰同組的台灣球隊新北國王，屆時台灣球迷也將見到辛特力傷癒復出重回賽場表現。

現年36歲，身高198公分的辛特力，自2020年開始加入PLG職籃勇士效力，也為勇士在PLG前3季打下冠軍3連霸王朝，個人在2020-21賽季、2021-22賽季連續拿下PLG總冠軍賽FMVP，2022-23賽季則是聯盟年度得分王。

不過上賽季辛特力比賽中遭對手衝撞，導致腿部骨折、韌帶部分撕裂嚴峻傷勢，在本賽季未獲得勇士續約，經過漫長復健後，近日正式加盟泰國籃球聯賽曼谷高科技隊，並將隨隊在此次BCL賽事出賽。

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據了解，辛特力將在26日隨曼谷高科技抵台，備戰27日於新莊體育館交手地主新北國王的BCL客場賽事，這也將是辛特力自去年1月底受傷後，相隔超過1年時間，再次在台灣球迷面前出賽。

本次BCL東亞區資格賽，台灣包括新北國王、桃園璞園領航猿都有出賽，其中領航猿先前已經在客場取得2連勝，國王賽事則尚未展開，兩支台灣勁旅在此次賽事也打出「王猿做伙」口號，將共用新莊體育館主場，爭取晉級東亞區會內賽門票。

曼谷高科技此次BCL參賽名單，也有許多台灣球迷不陌生的「熟面孔」，包括本季在台灣SBL超級籃球聯賽彰化柏力力效力的洋將菲爾斯（John FIELDS Ⅲ）以及日前才隨泰國男籃來台參與亞洲杯外卡賽的利許（Frederick Lish）、摩根（Moses Morgan）以及前新北中信特攻亞洲外援查拉帝（Chanatip Jakrawan）。

▲富邦勇士主力洋將辛特力腓骨近端骨折，將以石膏固定至少6周。（圖／富邦勇士提供）

▲曾幫助富邦勇士拿下PLG冠軍3連霸的辛特力，本周將代表曼谷高科技來台打BCL客場賽事。（圖／資料照）

關鍵字： 辛特力BCL富邦勇士曼谷高科技Michael Singletary台籃

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