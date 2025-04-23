快訊／唐西奇31分準大三元　湖人季後賽G2開胡擊退灰狼

記者杜奕君／綜合報導

季後賽首輪首戰意外敗給第6種子明尼蘇達灰狼，西區第3種子洛杉磯湖人23日在系列第2戰上半場卯起來打，「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）半場轟下22分幫助湖人取得雙位數領先。末節灰狼雖然追到9分差，但是在唐西奇31分準大三元加上詹皇21分、11籃板、7助攻攜手合作下，湖人最終94比85取勝。

湖人開局打出一波18比8猛攻，不過先發前鋒八村壘卻因臉部受傷一度退回休息室治療。湖人唐西奇遠投近切無往不利，在他首節就獨拿16分，甚至比灰狼全隊更高情況下，湖人以34比15遙遙領先。

次節湖人雙星又是強勢發揮，詹姆斯（LeBron James）中距離跳投得手，唐西奇又是精彩腳步單打吃掉灰狼防守中樞戈貝爾（Rudy Gobert），讓紫金軍團取得47比25遙遙領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後灰狼打出8比0反擊稍稍止血，但首節臉部濺血回歸的八村壘強勢空手切完成3分打，讓湖人穩住節奏，雖然灰狼王牌球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）強勢切入得手，但半場打完湖人仍以58比43大幅領先。

下半場開打後，灰狼一路苦追，末節終於追近來到9分差距，但湖人詹皇抄截後強勢「坦克切」上籃，在終場前2分40秒再次回到11分領先優勢。最終湖人也順利以94比85在主場開胡，系列賽雙方戰成1比1平手局面。

湖人全場以唐西奇拿下31分、12籃板、9助攻準大三元，詹姆斯21分、11籃板、7助攻，灰狼方面則以藍道（Julius Randle）27分、4籃板、6助攻最佳，艾德華茲25分、6籃板。





▲湖人唐西奇31分準大三元，領軍季後賽首輪G2擊敗灰狼。（達志影像／美聯社）