好猛！雷霆季後賽強勢2連勝　19分之差再度打爆灰熊

記者杜奕君／綜合報導

本季例行賽龍頭奧克拉荷馬雷霆23日在西區季後賽首輪對上曼菲斯灰熊第2戰，再度展現壓倒性實力，繼首戰以51分大勝後，今日又靠著3人得分上看20分大關，包含王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）27分、8籃板、5助攻、2抄截，雷霆最終118比99大勝贏球，順利取得系列賽2勝0敗領先優勢。

雷霆在季後賽首輪交手灰熊，首戰就展現例行賽龍頭實力，以破季後賽紀錄狂勝「51分」作收，也讓從附加賽挺進季後賽的灰熊軍團是輸得灰頭土臉。

但G2灰熊依舊沒有找到破解雷霆辦法，首節雷霆就狂轟猛炸取得32比17領先，在吉爾吉斯-亞歷山大領軍，搭配霍姆格倫（Chet Holmgren）和威廉斯（Jalen Williams）通力合作下，半場打完雷霆已經取得18分遙遙領先。

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下半場開打後，灰熊一度嘗試振作，追到個位數落後，但末節雷霆展現強大團隊戰力，開局一波9比0攻勢，一度又將領先擴大來到20分之多，最終雷霆就以19分之差取勝，季後賽前兩戰合計痛宰對手「70分」，展現不同等級的強大實力。

雷霆此戰以吉爾吉斯-亞歷山大的27分、8籃板、5助攻、2抄截表現最佳，威廉斯24分、6籃板、5助攻，霍姆格倫20分、11籃板、5阻攻。

連兩戰慘敗的灰熊方面，此戰雖然也有5人得分上雙，但防守端完全無法限制雷霆優勢火力，最終造成輸球苦果。小傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下26分為全隊最高，一哥莫蘭特（Ja Morant）23分、6助攻、2抄截。

▲吉爾吉斯-亞歷山大轟下27分，率領雷霆季後賽首輪強勢2連勝。（圖／路透）