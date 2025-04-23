領航猿場、內外都強　卡米諾斯年度教練2連霸、李忠恕獲選年度GM

▲領航猿卡米諾斯完成PLG年度教練2連霸。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃23日公布年度教練、年度GM獎項，且都由本季戰績一路長紅的桃園璞園領航猿獲得。卡米諾斯率隊拿下例行賽戰績龍頭，連續兩年拿下年度教練殊榮。至於李忠恕則成功打造球隊成為聯盟常勝勁旅，獲得年度GM獎項肯定。

第3年帶領球隊的卡米諾斯，在面對領航猿本季要兼顧PLG、EASL及BCL Asia東亞資格賽3個賽程的情況下，依舊展現絕佳的調兵遣將功力，除了以18勝6敗、勝率75%蟬連PLG例行賽龍頭寶座之外。

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領航猿同時也拿下EASL亞軍，接下來更希望能拿下隊史首座PLG總冠軍。卡米諾斯在28張選票中拿下27張5分、以總分138分完成年度教練2連霸。

上季距離總冠軍只差一步之遙的領航猿，休賽季期間李忠恕董事長展現全力奪冠的決心，保留球隊例行賽第一的完整班底並給予全力後勤支援，讓領航猿球員無後顧之憂。

本土主力包括盧峻翔、李家慷本季都有出色亮眼的表現。洋將部分找來布依德、瓊斯加盟，搭配原本的伯朗、葛拉漢，外籍球員的高穩定性也是領航猿本季蟬連例行賽第一的關鍵。

而領航猿團隊在李忠恕董事長的帶領下，賦予團隊成員GM的思維，使每一位團隊成員都能夠從GM的角度出發，從上至下，不論教練、球員、後勤團隊都以相同的思維，拿出最好的表現。總計李忠恕董事長及其團隊在32張選票（含4張GM選票）中拿下24張5分、以總分134分拿下本季的年度GM。

▲領航猿李忠恕拿下年度GM肯定。（圖／PLG提供）