快訊／勇士G2最大危機！　巴特勒驚悚重摔骨盆受傷無法回歸

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士在季後賽首輪對上休士頓火箭第2戰，遭遇前所未有危機！勇士球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在首節僅打7分52秒，就因為對手湯普森（Amen Thompson）意外遭衝撞倒地，造成巴特勒在空中遭撞擊失去重心並重摔落地，造成骨盆嚴峻傷勢，此戰確定無法回歸，在巴特勒傷退下，勇士一路挨打，半場打完火箭以60比46領先。

首戰順利完成「下剋上」拿下勝利的勇士，今日持續與火箭展開第2戰交鋒，但此戰灣區大軍卻面臨危機，巴特勒在首節僅出賽7分52秒，就因為一次衝搶籃板，遭意外被撞倒的對手湯普森衝撞，巴特勒在空中失去重心並且重摔落地，尾椎及骨盆處明顯受到衝擊，久久無法起身，隨後也緊急退場治療。

第2節時轉播單位傳出消息，確認巴特勒因骨盆挫傷，此戰無法回歸。留下此戰3分、2籃板數據。

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勇士在少了巴特勒這員大將後，戰況明顯不利，上半場球隊一哥「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）僅有11分、5助攻進帳，但火箭靠著格林（Jalen Green）砍下15分、4助攻領軍下，半場以60比46取得雙位數領先。

▲勇士「士官長」巴特勒首節遭到衝撞，骨盆嚴重挫傷此戰無法回歸。（圖／路透）