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高錦瑋「單節轟26分」飆破聯盟紀錄　林書豪自認守不好

▲雲豹高錦瑋，國王林書豪、曼尼高。（圖／TPBL提供）

▲雲豹高錦瑋單節狂轟26分，改寫聯盟新高紀錄。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

「高錦鬼」的威力，連林書豪都佩服！目前仍在為季後賽資格積極努力的雲豹，23日主場迎戰聯盟龍頭新北國王，雲豹王牌主控高錦瑋第4節大爆發，個人單節三分球8投6中，狂轟破聯盟新高的「單節26分」紀錄，差點就要率隊演出大逆轉。負責主防高錦瑋的林書豪賽後都說，「高錦瑋打得非常好，他很想贏跟進季後賽，他真的很棒！我防得沒有很好，讓他投開了！」

近期飽受感冒影響，身體微恙的高錦瑋此戰前3節手感不佳，個人僅有4分進帳，加上頭號砍將克羅馬也熄火，讓雲豹前3節打完落後國王多達11分。

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但末節高錦瑋挺身而出，單節個人打滿12分鐘，11次出手命中8球，包含6記三分球，包含一次高難度單腳後撤墊步的三分球破網，在林書豪嚴加看防下，高錦瑋單節狂轟26分，差點就要率領雲豹演出大逆轉，可惜最終仍以5分惜敗。

高錦瑋的單節26分，也改寫由新北中信特攻飛馳（2次）以及新竹御嵿攻城獅努利所保持的單節21分紀錄，寫下全新聯盟單節個人得分新高紀錄。另外，高錦瑋連同此戰轟下30分後，也成為TPBL職籃歷史上首位單季得分達到「500分」的本土球員，今晚可說寫下兩大個人生涯里程碑。

賽後林書豪就表示，「高錦瑋打得非常好，他很想贏跟進季後賽，他真的很棒！我去防他，但是沒有防得很好，讓他投開了，今天我的防守不夠好，自己的正負值是『-9』，還要調整一下。我不是那麼在意第一名跟個人獎項，我想贏得的就是總冠軍！」

至於賽後明顯還咳嗽嚴重，戴著口罩出席記者會的高錦瑋則表示，「聽我的聲音就知道，感冒狀況還是沒有非常好，明天還要去看個醫生，末節飆分我就是想贏，一心想要為球隊拿下勝利，沒什麼特別的。」

▲雲豹高錦瑋，國王林書豪、曼尼高。（圖／TPBL提供）

▲林書豪自認防守高錦瑋做得不夠好。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 高錦瑋林書豪雲豹國王TPBL台籃

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