高錦瑋末節飆26分差點大逆轉　國王靠曼尼高、林書豪合轟57分奪勝

▲雲豹高錦瑋末節個人獨拿26分，差點率隊大逆轉擊敗國王。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹23日主場迎戰聯盟龍頭新北國王，即便前3節打完落後國王11分之多，但雲豹當家主控高錦瑋展現威力，末節個人投進6顆三分球在內的26分，率隊追到僅3分差，可惜最後關頭雲豹追分還是差了一步，在國王曼尼高轟下32分外帶14籃板、5助攻，林書豪也有25分、9籃板、5助攻攜手合作下，國王驚險以114比109奪勝。

開賽雲豹就在主控高錦瑋領軍下，打出10比4領先開局，反觀國王團隊則是找不到投籃準星，一哥林書豪甚至罕見出現空檔投籃「麵包」狀況。

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不過國王急喊暫停過後，先靠林書豪強勢切入取分，帶起球隊一波12比4反撲，國王逆轉兩分超前。此節終了前32.7秒，國王再靠曼尼高強勢切入得手，首節打完逆勢21比18領先地主雲豹。

▲國王林書豪關鍵時刻罰球穩住勝果。（圖／TPBL提供）

次節開打後，國王老將射手「男模」呂政儒外線手感火燙，個人單節命中4顆三分球，加上曼尼高不斷強勢攻擊雲豹禁區，讓國王持續維持領先優勢。

但雲豹展現強大韌性，上半場終了前1分19秒，射手黃鎮再度飆進底角三分彈，又讓雲豹追到僅1分差，但國王隨後穩住陣腳，加上曼尼高投進壓哨三分彈，讓國王半場打完以54比48持續領先。

下半場開打後，國王靠著3名洋將曼尼高、沃許本以及桑尼攻城掠地，雲豹方面雖然有威廉斯單節狂轟16分，但包括高錦瑋、克羅馬持續熄火，也讓國王3節打完拉開11分領先。

不過末節雲豹高錦瑋上演不可思議追分秀，前3節手感欠佳的他，末節再度化身「高錦鬼」個人單節三分球8投6中狂飆26分，可惜關鍵時刻雲豹圖霸搶投三分球未果，加上林書豪關鍵時刻罰球穩住軍心，最終國王驚險以114比109贏得勝利。

國王此戰以曼尼高轟下全場最高32分外帶14籃板、5助攻表現最佳，林書豪25分、9籃板、5助攻，桑尼18分，沃許本14分，呂政儒則是4顆三分球進帳12分。

雲豹方面，高錦瑋末節神奇飆分秀，全場轟下30分、3籃板、8助攻，威廉斯27分、15籃板，圖霸14分，克羅馬全場則僅有10分、6助攻。

▲曼尼高此戰轟下32分，成為國王贏球最大功臣。（圖／TPBL提供）