我的灌籃威力比你大！　艾德華茲暴力顏扣讓A-Rod都起身喝采

記者杜奕君／綜合報導

雖然西區季後賽對上洛杉磯湖人第2戰賽前，才因為首戰向場邊求名「嗆聲」遭聯盟開罰5萬美金，但明尼蘇達灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）今日在G2仍繳出25分、6籃板，其中第3節一次切入後逆天滑翔重扣，更是讓場邊觀戰的灰狼老闆，前MLB美國職棒傳奇球星羅德里奎茲（Alex Rodriguez）都起身鼓掌叫好。

灰狼在季後賽首戰以「下剋上」逆襲擊敗湖人後，在季後賽首輪取得1比0領先，不過此戰紫金大軍迅速調整，在唐西奇（Luka Doncic）繳出31分、12籃板、9助攻準大三元領軍下，湖人最終順利以94比85在主場開胡收勝。

雖然全場一度落後達20分，但灰狼下半場仍展現不錯的追分企圖，其中當家球星「蟻人」艾德華茲更在第3節時，上演一次運球切入墊步後，雙手滑翔「顏扣」湖人主戰中鋒海耶斯（Jaxson Hayes），此美技讓現場驚呼聲不斷，甚至連灰狼老闆，前MLB傳奇球星A-Rod都為艾德華茲的美技表現起身鼓掌叫好。

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艾德華茲此戰最終繳出25分、6籃板，不過他此戰又有「另類行徑」出現，在此戰尚未開打前，艾德華茲在兩隊熱身期間，居然選擇「深入敵營」，去找了唐西奇聊天噴垃圾話，只能說艾德華茲天不怕地不怕的個性，確實具有頂尖球星的過人膽識。

▲灰狼「蟻人」艾德華茲暴力顏扣，成為今日最佳美技。（圖／達志影像／美聯社）