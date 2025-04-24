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運動彩券發展協會拜會立院　倡議強化運彩公益價值

▲中華民國運動彩券發展協會與民進黨立法院黨團進行交流。（圖／運動彩券發展協會提供）

▲中華民國運動彩券發展協會與民進黨立法院黨團進行交流。（圖／運動彩券發展協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華民國運動彩券發展協會（CSDA）23日拜會立法院民主進步黨團，與教育文化委員會召委林宜瑾、委員陳秀寳進行深度交流。協會代表強調，合法運動彩券具備強大公益潛能，不僅可促進體育參與、穩定稅收，也有助於推動誠信賽事與全民觀賽文化。期盼國會引領法制創新與制度升級，進一步優化產業架構與推廣模式，讓合法運彩在公益與產業之間扮演更加積極的橋梁角色。

協會理事長廖聿偉指出，CSDA由經銷商、退役選手、媒體與賽事分析師等多方實務者組成，致力於翻轉大眾對運動彩券的刻板印象。他強調，合法運彩是一項結合運動文化、公益價值與賽事參與的制度設計，不應與地下博弈混為一談。

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協會成立至今，已積極投入基層專業培力，推出證照課程與教學模組，讓經銷門市具備專業解說與觀賽引導的能力。理事長也建議，未來可由跨黨派立委攜手協會，在各地舉辦觀賽推廣與體育文化活動，提升社會參與與公共互動。

協會監事、律師余宗鳴則指出，面對地下簽賭，除了立法跟刑事偵查的遏止外，如果能強化對於優秀運動員轉職運動彩券經銷的輔導，樹立更多正面案例，讓民眾更理解合法運彩不只是增加對運動的趣味投入，更能夠提供資源培育新一代的優秀選手，產生正向吸力。

另外，無論是運動「經紀」或運動「經濟」都是運動發展很重要的一環，余宗鳴期盼透過政府、運動員、台灣運彩、經銷商和中華民國運動彩券發展協會一起攜手努力，讓運動產業鏈更健全。

作為退役選手與合法運彩經銷商代表，莊佳佳分享了個人經驗與觀察。她認為，合法運彩是一項極具潛力的體育產業環節，也應成為退役選手職涯銜接的選項之一。她建議主管機關與相關單位可積極強化退役選手轉職輔導與產業媒合機制，協助運動專才投入分析、推廣、教育等運彩相關領域，開創職涯第二曲線。

她也指出，許多門市經營者在簽約後發現實際營運挑戰較預期艱難，建議政府未來可設置啟動期輔導方案，協助經銷商在初期經營階段獲得所需資源與指引，建立更穩健的營運體系，讓經銷門市逐步發揮「體育文化據點」的角色功能。

立委陳秀寳於會中表達高度肯定，並指出協會所提出的建言非常務實且具體。她表示，運動彩券制度在推動公益與體育發展上的功能不容忽視，期盼主管機關在未來運動部設立後，能更加積極針對經銷體系與運動人才發展提出整合式扶持策略。

她並建議，應強化對第一線經銷商的初期營運支持，設立更具彈性的考核與諮詢制度，避免出現「簽約後才面對重重挑戰」的情況。針對投注項目的擴充方向，則建議由運動部主導審議機制，視產業脈動與國際賽事趨勢滾動調整。

協會重申，CSDA願持續扮演產業與政策之間的溝通橋梁，協助整合來自第一線的建言與民意，並配合政府推動更多具公益導向的運彩推廣措施。

副秘書長劉宏洋指出，運動發展基金作為支持黃金計畫、體育人才培育的重要來源，其背後正是來自合法運彩的穩定盈餘。他呼籲社會大眾與政策部門給予更多肯定與理解，讓合法運彩制度走得更穩、做得更深，為體育產業帶來真正可持續的發展能量。 

關鍵字： 運動彩券運彩

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