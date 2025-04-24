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火箭讓巴特勒驚悚重摔　柯爾：只是比賽常見身體接觸

▲勇士「士官長」巴特勒、柯瑞，火箭森根、格林。（圖／路透）

▲勇士巴特勒重摔，主帥柯爾替對手火箭緩頰稱是「常見的身體接觸」。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士24日在季後賽首輪第2戰以94比109敗北，雙方系列賽戰成1比1局面。此戰最大焦點就是首節勇士主力前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）空中失去重心並重摔落地，造成骨盆挫傷無法回歸，也確定將在明天接受核磁共振檢查。不過勇士主帥柯爾（Steve Kerr）緩頰表示，「那個回合的動作沒問題，只是比賽中常見的身體接觸。」

勇士主力前鋒巴特勒，今日在季後賽首輪第2戰首節僅打7分52秒，就因為一次衝搶籃板，遭意外被撞倒的對手湯普森（Amen Thompson）衝撞，巴特勒在空中失去重心並且重摔落地，尾椎及骨盆處明顯受到衝擊，久久無法起身，隨後也緊急退場治療。

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透過慢動作檢視，湯普森在中距離出手後，也想積極爭搶進攻籃板，但卻被意外撞倒導致前撲，正好讓撞向已經起跳在空中的巴特勒，導致巴特勒失去重心重摔落地。

勇士總教練柯爾賽後表示，「希望巴特勒沒事，但我們得等核磁共振檢查後再說，如果他不能打，那我們得重新思考一切。」

被問到是否認為對手作出具爭議的衝撞動作時，柯爾則強調，「我們不認為那個回合有問題，這只是比賽中常見的身體接觸。」

但此戰在巴特勒重傷退場後，雙方肢體動作及火藥味明顯升溫，除了格林（Jalen Green）揮肘攻擊勇士格林（Draymond Green）外，格林也和對手主控范弗利特（Fred VanVleet）爆發口角爭執，隨後雙方事態雖然未擴大，但火箭伊森（Tari Eason）又丟毛巾砸中勇士史賓塞（Pat Spencer），導致整場比賽都是煙硝味十足。

柯爾賽後就說，「格林永遠身處在衝突核心，但我希望球迷稍微克制，他也是幾個孩子的父親，對他大罵髒話這種事真的有點過分了。」

不過柯爾也直言，此戰失利只能怪自己，團隊的表現確實不如火箭，「此戰我們打得不夠好，我們想在客場拿下兩勝，但只拿到了一場，火箭是一支非常強的球隊，他們能排在西區第2種子是有原因的。」

▲火箭格林、勇士巴特勒。（圖／路透）

▲巴特勒將在明天接受核磁共振檢查。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士巴特勒季後賽柯爾火箭格林

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