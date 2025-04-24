季後賽首戰大失常只拿7分　火箭格林自爆：G1我緊張到雙腿發抖

記者杜奕君／綜合報導

從季後賽首戰僅拿7分，成為輸球頭號戰犯，到24日系列第2戰單場爆砍8顆三分球進帳38分領軍奪勝，火箭當家砍將格林（Jalen Green）的快速調整，成為球隊G2取勝最大功臣。賽後談及此事時，格林透露自己在季後賽對上勇士首戰，確實緊張到難以承受，甚至連雙腿都有點「發抖」。

貴為西區第2種子，火箭這群年輕戰力面對季後賽強大震撼洗禮，在首戰直到第3節中段都明顯適應不良，其中身為球隊主力砍將，例行賽場均可轟下21分的格林，全場僅有7分進帳，成為球隊輸球最大主因。

但今日系列第2戰，格林重新在主場球迷面前找回自信，全場25投13中，包含命中8顆三分球，砍下38分、4籃板、6助攻、3抄截，不僅外線火力十足，強大的切入破壞力更是頻頻上演精彩切入甚至爆扣美技，也讓火箭終於順利贏球，將系列賽扳平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到自己首戰的明顯失常狀況，格林今日賽後坦言，「季後賽首戰的緊張感，對我來說真的有點難以承受，球場的燈光很亮，那麼多的觀眾都在這裡，讓我當下雙腿真的是有點發抖。」

不過在格林找回攻擊自信與準星後，火箭在季後賽首輪確實增加更多贏面，接下來系列第3戰及第4戰將移師勇士主場，格林只要能持續展現攻擊火力，火箭將有更多本錢朝第2輪邁進。

▲火箭格林直言自己在季後賽首戰緊張到雙腿發抖。（圖／路透）