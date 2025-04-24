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太妙！季後賽主場改到鳳山體育館　獵鷹竟還沒去練過球

▲▼鋼鐵人陶德、獵鷹鉑金。（圖／PLG提供）

▲獵鷹季後賽首輪將主場改到鳳山體育館，但至今竟然都還沒去該場館練球。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃2024-25賽季首輪季後賽24日點燃戰火由台北富邦勇士交手台南台鋼獵鷹，由於全中運、全大運賽事都在台南，因此獵鷹在季後賽首輪早早宣布將主場從成大體育館改往高雄鳳山體育館。不過根據了解，獵鷹全隊至今都尚未前往鳳山體育館練球，根據球團透露，要等到26日才能正式在鳳山體育館練球，這樣的「主場優勢」是否存在，將值得後續觀察。

由於台南連續舉辦全中運、全大運賽事，場館檔期取得不易，獵鷹在季後賽首輪宣布將主場移往鳳山體育館，如果晉級年度總冠軍賽，就會將主場搬回成大體育館。

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不過今日根據獵鷹球員透露，目前球隊尚未到鳳山體育館練過球，根據獵鷹球團透露，球隊要等到今、明兩天的季後賽首輪客場賽事結束後，26日就會移動到鳳山體育館進行訓練。

但這也代表，獵鷹在27日的季後賽首輪第3戰主場開打前，只能在鳳山體育館進行1次團隊訓練，對於所謂「主場」的熟悉度幾乎為零，這樣的主場賽事安排是否還有「主場優勢」可言，可說是相當值得觀察。

獵鷹季後賽首輪第3戰、第4戰（如有需要）將於27日、28日晚間19時，在鳳山體育館進行。

▲獵鷹公布季後賽主視覺與口號「REDEFINE」。（圖／台鋼獵鷹提供）

▲獵鷹季後賽首輪主場改到鳳山體育館舉行。（圖／台鋼獵鷹提供）

關鍵字： PLG季後賽台南台鋼獵鷹鳳山體育館台籃

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