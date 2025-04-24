運動雲

>

勇士最強砍將金恩季後賽首戰確定不打　許晉哲親曝啟用柏德主因

▲勇士吳永仁、柏德，台鋼獵鷹蓋比、谷毛唯嘉，台鋼雄鷹洪一中。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士季後賽首戰確定將啟用柏德。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃2024-25賽季季後賽24日點燃戰火，季後賽首輪由台北富邦勇士交手台南台鋼獵鷹，展開首輪5戰3勝對決。地主勇士今日確定洋將將啟用柏德、沃特斯以及威希，至於本季場均23分、9.3籃板、5.3助攻的勇士當家砍將金恩，則確定未獲登錄。對此，勇士領隊兼總教練許晉哲表示，「柏德恢復比較快，但也不排除明天金恩就會登錄上場。」

PLG季後賽由例行賽第2名的勇士與第3名的獵鷹展開對決，此戰勇士傳出當家砍將金恩未獲登錄，而是改啟用另一名小洋將柏德。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，勇士主帥許晉哲表示，「柏德恢復比較快，我們評估過後認為他的恢復狀況比較好，加上他是比較團隊打法型的球員，因此首戰決定先讓他上場。」

但許晉哲也強調，「金恩的個人能力比較好，他因為先前肋骨撞傷，想要訂製防撞衣，預計這兩天就會到，因此我們也不排除明天就會讓他上場。」

至於本土陣容方面，許總則透露，「例行賽尾聲讓周桂羽休息了幾場，林志傑也調整他的上場時間，上周好不容易讓全隊首季一起練球，希望能延續這股氣勢，晉級冠軍賽。」

▲富邦勇士林志傑、莫巴耶、金恩。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士當家砍將金恩季後賽首戰未獲登錄。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG季後賽富邦勇士金恩許晉哲台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

運動彩券發展協會拜會立院　倡議強化運彩公益價值

運動彩券發展協會拜會立院　倡議強化運彩公益價值

季後賽首戰大失常只拿7分　火箭格林自爆：G1我緊張到雙腿發抖

季後賽首戰大失常只拿7分　火箭格林自爆：G1我緊張到雙腿發抖

火箭讓巴特勒驚悚重摔　柯爾：只是比賽常見身體接觸

火箭讓巴特勒驚悚重摔　柯爾：只是比賽常見身體接觸

快訊／勇士巴特勒意外重摔傷退　火箭格林爆發砍38分領軍G2奪勝

快訊／勇士巴特勒意外重摔傷退　火箭格林爆發砍38分領軍G2奪勝

快訊／勇士G2最大危機！　巴特勒驚悚重摔骨盆受傷無法回歸

快訊／勇士G2最大危機！　巴特勒驚悚重摔骨盆受傷無法回歸

高錦瑋「單節轟26分」飆破聯盟紀錄　林書豪自認守不好

高錦瑋「單節轟26分」飆破聯盟紀錄　林書豪自認守不好

高錦瑋末節飆26分差點大逆轉　國王靠曼尼高、林書豪合轟57分奪勝

高錦瑋末節飆26分差點大逆轉　國王靠曼尼高、林書豪合轟57分奪勝

兩戰狂勝灰熊70分！　雷霆一哥SGA：從不低估對手

兩戰狂勝灰熊70分！　雷霆一哥SGA：從不低估對手

我的灌籃威力比你大！　艾德華茲暴力顏扣讓A-Rod都起身喝采

我的灌籃威力比你大！　艾德華茲暴力顏扣讓A-Rod都起身喝采

快訊／打敗其他3隊　富邦勇士隊史首奪PLG年度最佳主場

快訊／打敗其他3隊　富邦勇士隊史首奪PLG年度最佳主場

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門新聞

快訊／勇士G2最大危機！　巴特勒驚悚重摔骨盆受傷無法回歸

新庄監督調度遭痛批！古林睿煬賽後態度圈粉　日球迷全心支持他

沒經驗的捕手先發搭古林睿煬初登板　日網批：真的很冒險

清宮失誤釀禍！新庄對古林致歉：他的球真的很好　再期待下一次

古林睿煬處女秀失7分　資深球評談首打席最關鍵、仍看好直球潛力

古林睿煬首秀吞敗！　失7分原因曝：「那個男人」現場穿37號

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴特勒驚悚重摔　勇士G2陷苦戰

2不怪隊友！古林圈粉日球迷

3沒經驗的捕手搭古林　日網：很冒險

4清宮失誤釀禍！新庄對古林很抱歉

5古林失7分！資深球評首打席最關鍵

最新新聞

1勇士最強砍將金恩　季後賽首戰缺陣

2林承飛Long Tee　林智平續頂4棒

3運動彩券發展協會　盼強化運彩公益價值

4李政厚笑談美國生活：開車很難

5遊騎兵佩德森終結41支0大低潮

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366