勇士最強砍將金恩季後賽首戰確定不打　許晉哲親曝啟用柏德主因

▲富邦勇士季後賽首戰確定將啟用柏德。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃2024-25賽季季後賽24日點燃戰火，季後賽首輪由台北富邦勇士交手台南台鋼獵鷹，展開首輪5戰3勝對決。地主勇士今日確定洋將將啟用柏德、沃特斯以及威希，至於本季場均23分、9.3籃板、5.3助攻的勇士當家砍將金恩，則確定未獲登錄。對此，勇士領隊兼總教練許晉哲表示，「柏德恢復比較快，但也不排除明天金恩就會登錄上場。」

PLG季後賽由例行賽第2名的勇士與第3名的獵鷹展開對決，此戰勇士傳出當家砍將金恩未獲登錄，而是改啟用另一名小洋將柏德。

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對此，勇士主帥許晉哲表示，「柏德恢復比較快，我們評估過後認為他的恢復狀況比較好，加上他是比較團隊打法型的球員，因此首戰決定先讓他上場。」

但許晉哲也強調，「金恩的個人能力比較好，他因為先前肋骨撞傷，想要訂製防撞衣，預計這兩天就會到，因此我們也不排除明天就會讓他上場。」

至於本土陣容方面，許總則透露，「例行賽尾聲讓周桂羽休息了幾場，林志傑也調整他的上場時間，上周好不容易讓全隊首季一起練球，希望能延續這股氣勢，晉級冠軍賽。」

▲富邦勇士當家砍將金恩季後賽首戰未獲登錄。（圖／PLG提供）