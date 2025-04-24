快訊／PLG職籃季後賽熱戰開打　勇士末節驚險大逆轉射獵鷹

▲勇士賴廷恩展現「小跑車」威力，全場轟下14分、6助攻、3抄截領軍逆轉勝。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃2024-25賽季季後賽首輪賽事24日登場，由例行賽第2位的台北富邦勇士交手第3名台南台鋼獵鷹，獵鷹開賽氣勢如虹，上半場一度取得15分領先優勢，但末節勇士終於覺醒，一波24比7猛攻，讓勇士拉開雙位數領先優勢，最終91比79在主場逆轉贏球，搶下季後賽首勝，系列賽也取得1比0領先。

此戰開賽獵鷹就靠翟蒙、白薩聯手出擊，打出17比4攻勢。反觀勇士則是找不到投籃準星，首節打完獵鷹取得25比14的雙位數領先。

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次節獵鷹持續維持領先，但勇士靠柏德、威希聯手，連續籃下強攻，沃特斯命中後追到30比35，但勇士上半場團隊三分球9次出手全數落空，獵鷹半場打完39比34維持領先。

▲獵鷹此戰以白薩拿下15分最佳。（圖／PLG提供）

下半場開打後，獵鷹主力後衛飛雷神連拿7分，一度拉開48比36領先，但勇士柏德、洪楷傑連續三分球，加上賴廷恩快攻精彩反手上籃，勇士追到56比56平手，不過獵鷹穩紮穩打，3節打完仍以6分領先。

末節勇士由威希、林志傑聯手搶分，賴廷恩中距離得手後，勇士逆轉4分領先，決勝期勇士洪楷傑飆進三分彈，終場前2分15秒賴廷恩抄截後上籃得手，讓勇士取得85比74的雙位數領先。

終場前1分56秒，勇士威希上籃遭獵鷹鉑金推倒，鉑金領到違反運動精神犯規，單場累積1次技術犯規、1次違反運動精神犯規驅逐出場。

獵鷹大勢已去，最終勇士在威希18分、18籃板，賴廷恩14分、6助攻、3抄截，柏德也有17分貢獻下，以91比79逆轉收勝。

輸球的獵鷹方面，此戰以白薩拿下15分最高，鉑金14分、8籃板，蓋比11分、7籃板、2抄截。

▲勇士柏德傷癒復出首戰，貢獻17分、8籃板。（圖／PLG提供）