領航猿總冠軍賽主場票價出爐　最貴台幣6000元

▲領航猿拚PLG職籃隊史首冠，喊出「It’s our sky：這橘，我的」口號 。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿在本季PLG例行賽中奪下第1名席次，率先闖進總冠軍賽。球隊於25日宣布總冠軍賽口號「It’s our sky：這橘，我的」，展現奪冠決心，希望延續過往在SBL奪得五座冠軍的輝煌歷史，並為球隊再添一筆榮譽。總冠軍戰門票將於5月1日（四）提供季票優先購買，5月2日（五）全面開賣，場邊席門票最貴每張6000元台幣、最便宜的2樓塔台席則為每張400元。

總冠軍戰即將展開，領航猿主場準備多項豐富應援活動，讓每位球迷都能感受到熱血沸騰的氛圍。此次特別與ASICS及眠豆腐合作，推出應援T恤。第一戰發放「IGNITE燃橘時刻短Tee」，第二戰則送出「GRIND飛行日誌丈青短Tee」。這兩款設計象徵著球隊與球迷日復一日的堅持與拼戰精神，呼應「Ignite the dream, grind every day」的理念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲領航猿冠軍賽進場球迷，在特別席位將獲得專屬應援T恤 。（圖／領航猿提供）

此外，現場還推出全新「ASICS站立節奏應援」，搭配ASICS雙色拍拍扇，營造熱血吶喊的應援聲勢。乖乖也將強勢回歸，每場賽事限量發送4500包乖乖零食，寓意保佑領航猿贏球。第一戰將發放3000瓶「威豹Power In」能量飲料，第二戰則提供4000份果果能量蛋白香酥脆，讓球迷邊看球邊補充能量。

專為狂熱球迷設計的「眠豆腐-狂粉應援家」升級席位，提供超舒適的眠豆腐床鋪和新品「瘦豆沙」沙發，讓球迷躺著、坐著、跳著都能盡情應援。

▲領航猿在桃園巨蛋主場推出「眠豆腐-狂粉應援家」升級席位。（圖／領航猿提供）

本季領航猿以18勝6敗的佳績穩坐聯盟第一，勝率高達75%。球隊明星「夜王」盧峻翔本季場均貢獻17.9分，成為聯盟本土得分王，關鍵時刻屢屢挺身而出。此外，甫獲選年度防守第一隊的「大鎖」李家慷也在攻守兩端展現全面升級。

經歷東亞超級聯賽與亞洲籃球冠軍聯賽東亞資格賽的洗禮，球員累積了豐富的實戰經驗，建立良好的競爭心態。雖然在東超賽場上距離冠軍僅差一步，但球隊展現的韌性讓人印象深刻。期許球員將失利轉化為動力，在PLG總冠軍賽場上以更強大的能量重新再戰，捍衛每一場勝利。

▲領航猿桃園巨蛋主場總冠軍賽票價正式公佈。（圖／領航猿提供）