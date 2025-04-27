咖哩開啟「殺神模式」　柯瑞季後賽首輪場均29分6籃板7助攻飆分秀

記者杜奕君／綜合報導

在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因傷無法上陣情況下，金州勇士季後賽首輪第3戰靠著當家球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）全場繳出36分、7籃板、9助攻、1抄截、2阻攻精彩表現，獨自帶隊以104比93主場戰勝休士頓火箭，系列賽取得2比1領先。柯瑞目前季後賽首輪場均29分、6籃板、7助攻，每場還可投進4.7顆三分球，表現相當火燙。

今日雖然開賽手感低迷，但次節中段開始，柯瑞就找到手感開始飆分，關鍵時刻拿手三分球也幫助灣區大軍在主場穩住軍心，最終柯瑞全場23投12中，包含三分球13投5中砍下36分、7籃板、9助攻、1抄截、2阻攻，攻守全能表現幫助球隊11分之差擊敗火箭。

柯瑞目前季後賽首輪前3戰場均可攻下29分、6籃板、7助攻，每場投進4.7顆三分球，投籃命中率53%、三分球命中率45%、罰球命中率93%，在巴特勒意外遭逢傷勢情況下，柯瑞仍展現超級球星價值，也成為勇士系列賽取得領先最大關鍵。

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勇士主帥柯爾（Steve Kerr）對於柯瑞再度展現強大主宰力領軍奪勝則幽默表示，「我不知道該說些什麼，過去11年以來我已經很膩了，所以把我過去在賽後說過的話，通通複製到今天就行了。」

▲勇士柯瑞獨自帶隊，依舊率領勇士搶下關鍵季後賽主場G3勝利。（圖／路透）