快訊／金恩季後賽首秀24分10籃板8助攻　勇士首輪聽牌

▲富邦勇士金恩季後賽首秀，攻下24分、10籃板、8助攻，幫助球隊首輪2連勝「聽牌」。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG季後賽首輪第2戰，25日持續在台北富邦勇士主場和平籃球館進行，兩隊前3節互換領先，末節更是形成拉鋸戰，但勇士靠著本系列賽首度登錄的當家砍將金恩轟下24分、10籃板、8助攻全能演出，搭配團隊6人得分達雙位數的優勢火力，最終108比105險勝獵鷹，在5戰3勝制取得2勝0敗「聽牌」。

此戰開賽勇士就火力全開，昨日遭對手推倒，賽後送醫縫了4針的威希，開賽就大秀空中接力爆扣美技，讓勇士打出9比0攻勢，隨後莫巴耶又是禁區3分打建功，讓勇士12比3持續領先。

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▲台鋼獵鷹白薩攻下17分、6籃板、6助攻、4抄截。（圖／PLG提供）

不過獵鷹靠著飛雷神、謝宗融連續三分球命中，帶起一波8比0攻勢，追到僅1分差。但勇士靠著首節8人有得分紀錄，取得27比16的雙位數領先。

但獵鷹次節攻勢全面甦醒，先有赤崁禁區連續強攻得手，隨後郭少傑、飛雷神以及謝宗融連續三分球攻勢，獵鷹團隊單節三分球13投9中，追平季後賽單節三分球命中數最高紀錄，兇猛外線攻勢讓獵鷹半場打完54比45取得領先。

不過勇士第3節找回節奏，賴廷恩、金恩以及威希連續三分球攻勢，一波19比9猛攻又要回1分領先。勇士單節海灌40分情況下，順利3分逆轉超前。

▲台鋼獵鷹飛雷神此戰攻下全場最高29分。（圖／PLG提供）

末節雙方展開激烈拉鋸，李允傑連續跳投得手，追到僅3分差，終場前4分54秒白薩三分球命中，雙方戰成101比101平手局面。

隨後白薩持續發威，拋射命中幫助獵鷹逆轉兩分領先，但勇士威希終場前1分14秒關鍵補籃，讓勇士取得兩分領先。隨後獵鷹在終場前32.9秒發生要命24秒進攻違例，又將球權還給勇士。

終場前2.3秒，勇士金恩兩罰一中，讓球隊取得108比105領先，獵鷹叫出暫停部署最後一擊，李允傑三分球出手未能命中，最終勇士驚險3分贏球，系列賽2連勝取得聽牌優勢。

此戰勇士6人得分達雙位數，以金恩24分、10籃板、8助攻最佳，賴廷恩15分、5籃板、4助攻，莫巴耶15分、9籃板。

飲恨輸球的獵鷹方面，飛雷神拿下全場最高29分外帶5助攻，白薩17分、6籃板、6助攻、4抄截，謝宗融11分、8籃板。

▲富邦勇士賴廷恩此戰又有15分、5籃板、4助攻穩定貢獻。（圖／PLG提供）