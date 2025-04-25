內鬨了！金塊34分狂輸　一哥約基奇暴怒和助教大吵爭執

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊25日以83比117慘敗給洛杉磯快艇，季後賽首輪陷入1勝2敗落後不利局面。但此戰金塊除了輸球，更疑似爆發「茶壺內風暴」，陣中王牌球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）在比賽第4節陷入大比分落後狀態下，在球員席和球隊助理教練桑德斯（Ryan Saunders）爆發爭執，且約基奇相當激動暴怒，顯然對於球隊狀態相當不滿。

金塊在季後賽開打前，例行賽僅剩3場情況下，無預警開除隊史最多勝總教練馬龍（Michael Malone）以及總管布斯（Calvin Booth），讓球隊士氣及凝聚力面臨考驗。

在季後賽首輪交手快艇，金塊今日在G3一路挨打，最終34分之差慘敗收場。在比賽第4節時，金塊一哥約基奇甚至被拍到在暫停時「暴怒」，和球隊助理教練桑德斯爆發激烈爭執。

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只見約基奇相當激動的比手畫腳，試圖向桑德斯解釋當下情況，而金塊其他球員看到球隊老大如此暴怒，也都不敢出聲，只能默默聆聽。

雖然此戰金塊以大比分慘敗，但約基奇個人表現依舊亮眼，此戰仍攻下23分、13籃板、13助攻的全能大三元表現，但金塊目前系列賽陷入1比2落後不利局面，且G4還將在快艇主場進行，金塊想要全力搶勝情況下，如何再將團隊士氣凝聚，也成為下一戰觀察重點。

▲金塊狂輸34分，約基奇在板凳席和助教爭執暴怒。（圖／路透）