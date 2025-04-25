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比獵鷹更熟悉鳳山體育館　吳永仁：季後賽首輪3戰拿下

▲富邦勇士金恩、賴廷恩，台鋼獵鷹飛雷神、白薩、謝宗融。（圖／PLG提供）

▲金恩季後賽首度登場，就幫助勇士在季後賽首輪2連勝「聽牌」。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

台北富邦勇士25日在驚濤駭浪中，以108比105擊敗台南台鋼獵鷹，在5戰3勝制季後賽首輪取得2比0「聽牌」。賽後勇士執行教練吳永仁霸氣喊話，「主場2連勝，我們還剩1場勝利，避免讓對手拉長戰線，對手在鳳山的適應度沒我們多，我們在鳳山體育館打了很多年，希望第3戰就能3比0拿下。」

勇士此戰開賽就打出氣勢，即便獵鷹第2節團隊投進平季後賽單節最高9顆三分球，但勇士仍靠著5人得分達雙位數的優勢火力，最終3分之差勝出。

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勇士主帥吳永仁表示，「主場2連勝，我們還剩1場勝利，避免讓對手拉長戰線，對手在鳳山的適應度沒我們多，我們在鳳山體育館打了很多年，希望第3戰就能3比0拿下。」

獵鷹由於原先的主場成大體育館進行全大運賽事，季後賽首輪將主場移往高雄鳳山體育館。據了解，明天獵鷹團隊才會首度進駐鳳山體育館展開訓練，備戰27日關鍵第3戰。

此戰勇士在洋將配置上改登錄金恩，得分能力傲人的他，全場砍下24分、10籃板、8助攻成為贏球關鍵。

金恩表示，「在攻守兩端我的責任就是率領大家贏得勝利，將自己的最好一面展現出來。」

至於第3戰要啟用柏德還是金恩，吳永仁則表示，「原本就設定前兩戰會用不同的小洋將，一場一場用，有經過教練團討論，目前看來效果還不錯。我們兩個小洋將可以輪流伺候飛雷神，對他們是很大的負擔，這是我們的優勢。」

而輸球的獵鷹方面，總教練柯納則強調，「比昨天更接近的一役，雖然開局我們有點慢熱，雖然防守端有些犯錯，但我喜歡此戰球員展現的拚勁，我們有更多的進攻籃板，也讓對手出現比我們更多的失誤，我們仍有著信念，接下來將是『生死之戰』，球員也會持續奮戰到最後一刻，我們不該被橫掃，會竭盡所能延長系列賽。」

▲富邦勇士金恩、賴廷恩，台鋼獵鷹飛雷神、白薩、謝宗融。（圖／PLG提供）

▲富邦勇士賴廷恩此戰又有15分、5籃板、4助攻穩定貢獻。（圖／PLG提供）

關鍵字： PLG季後賽勇士獵鷹吳永仁金恩柯納台籃

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