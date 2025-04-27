快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

▲勇士柯瑞轟下36分，帶領球隊搶下季後賽首輪G3勝利。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士在季後賽首輪與休士頓火箭前兩戰打平情況下，27日第3戰主力球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因前役重摔受傷，今日無法上場。但勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）徹底燃燒，全場36分、7籃板、9助攻、2阻攻強勢發揮下，勇士104比93拿下關鍵主場勝利，系列賽取得2勝1敗領先。

開賽勇士在得分主力之一的巴特勒無法出賽情況下，祭出嚴密防守試圖箝制火箭，兩隊開賽打出低比分表現，首節火箭以22比18暫時領先。

但次節勇士柯瑞開始發威，連續得分加上妙傳助攻，上半場尾聲率領灣區大軍打出7比0攻勢，半場在柯瑞攻下15分情況下，勇士追到46比49。

手感甦醒的「咖哩大神」第3節持續發威，連續強勢攻擊火箭防線，此節終了前4分9秒的三分冷箭，終於幫助勇士兩分逆轉超前。隨後雙方呈現激烈拉鋸，火箭靠個格林強勢切入一度拉開5分領先，但勇士靠著希爾德（Buddy Hield）三分彈救火，3節打完火箭僅以71比69領先。

勇士末節開局打出強勢5比0開局逆轉超前，但火箭布魯克斯（Dillon Brooks）、小史密斯（Jabari Smith Jr.）連續三分球命中，又讓火箭取得領先，不過此時柯瑞、希爾德再度三分球開火，讓勇士重新回到1分超前。

隨後兩隊再度多次互換領先，勇士小培頓（Gary Payton II）關鍵時刻三分球加上精彩空手切連拿5分，幫助勇士5分超前，隨後柯瑞在終場前3分5秒弧頂飆進三分彈，勇士以95比86領先。

火箭不放棄，范弗利特（Fred VanVleet）三分球破網，火箭又追到僅6分差，但波傑姆斯基（Brandin Podziemski ）跳投得手，勇士穩住8分領先。

勇士關鍵時刻，格林（Draymond Green）關鍵抄截建功，終場前21.1秒小培頓快攻雙手反扣，接著柯瑞連續罰球奠定勝果，最終勇士就在沒有巴特勒助陣下，靠著柯瑞轟下36分、7籃板、9助攻帶領下，主場拿下關鍵勝利，系列賽取得2比1領先。

此戰勇士柯瑞23投12中，包含三分球13投5中砍下36分、7籃板、9助攻、1抄截、2阻攻，希爾德17分，小培頓替補也攻下16分，格林則有7分、8籃板、4助攻、2抄截、4阻攻。

火箭此戰5人得分達雙位數，范弗利特拿下17分、4籃板、3助攻，但格林僅拿9分、6籃板、5助攻，森根（Alperen Sengun）15分、11籃板、4助攻。

▲火箭決勝期再度暴露大賽經驗不足弱點。（圖／路透）