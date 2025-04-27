運動雲

>

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

▲勇士柯瑞、希爾德，火箭布魯克斯。（圖／路透）

▲勇士柯瑞轟下36分，帶領球隊搶下季後賽首輪G3勝利。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士在季後賽首輪與休士頓火箭前兩戰打平情況下，27日第3戰主力球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因前役重摔受傷，今日無法上場。但勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）徹底燃燒，全場36分、7籃板、9助攻、2阻攻強勢發揮下，勇士104比93拿下關鍵主場勝利，系列賽取得2勝1敗領先。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBA（@nba）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

開賽勇士在得分主力之一的巴特勒無法出賽情況下，祭出嚴密防守試圖箝制火箭，兩隊開賽打出低比分表現，首節火箭以22比18暫時領先。

但次節勇士柯瑞開始發威，連續得分加上妙傳助攻，上半場尾聲率領灣區大軍打出7比0攻勢，半場在柯瑞攻下15分情況下，勇士追到46比49。

手感甦醒的「咖哩大神」第3節持續發威，連續強勢攻擊火箭防線，此節終了前4分9秒的三分冷箭，終於幫助勇士兩分逆轉超前。隨後雙方呈現激烈拉鋸，火箭靠個格林強勢切入一度拉開5分領先，但勇士靠著希爾德（Buddy Hield）三分彈救火，3節打完火箭僅以71比69領先。

勇士末節開局打出強勢5比0開局逆轉超前，但火箭布魯克斯（Dillon Brooks）、小史密斯（Jabari Smith Jr.）連續三分球命中，又讓火箭取得領先，不過此時柯瑞、希爾德再度三分球開火，讓勇士重新回到1分超前。

隨後兩隊再度多次互換領先，勇士小培頓（Gary Payton II）關鍵時刻三分球加上精彩空手切連拿5分，幫助勇士5分超前，隨後柯瑞在終場前3分5秒弧頂飆進三分彈，勇士以95比86領先。

火箭不放棄，范弗利特（Fred VanVleet）三分球破網，火箭又追到僅6分差，但波傑姆斯基（Brandin Podziemski ）跳投得手，勇士穩住8分領先。

勇士關鍵時刻，格林（Draymond Green）關鍵抄截建功，終場前21.1秒小培頓快攻雙手反扣，接著柯瑞連續罰球奠定勝果，最終勇士就在沒有巴特勒助陣下，靠著柯瑞轟下36分、7籃板、9助攻帶領下，主場拿下關鍵勝利，系列賽取得2比1領先。

此戰勇士柯瑞23投12中，包含三分球13投5中砍下36分、7籃板、9助攻、1抄截、2阻攻，希爾德17分，小培頓替補也攻下16分，格林則有7分、8籃板、4助攻、2抄截、4阻攻。

火箭此戰5人得分達雙位數，范弗利特拿下17分、4籃板、3助攻，但格林僅拿9分、6籃板、5助攻，森根（Alperen Sengun）15分、11籃板、4助攻。

▲勇士柯瑞、希爾德，火箭布魯克斯。（圖／路透）

▲火箭決勝期再度暴露大賽經驗不足弱點。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士季後賽柯瑞巴特勒火箭格林范弗利特Stephen Curry

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

最後一擊交給新秀李允傑　獵鷹主帥親解釋原因

最後一擊交給新秀李允傑　獵鷹主帥親解釋原因

比獵鷹更熟悉鳳山體育館　吳永仁：季後賽首輪3戰拿下

比獵鷹更熟悉鳳山體育館　吳永仁：季後賽首輪3戰拿下

快訊／金恩季後賽首秀24分10籃板8助攻　勇士首輪聽牌

快訊／金恩季後賽首秀24分10籃板8助攻　勇士首輪聽牌

勇士提申訴遭駁回　許晉哲又點名獵鷹白薩也有危險動作

勇士提申訴遭駁回　許晉哲又點名獵鷹白薩也有危險動作

快訊／遭鉑金推倒縫4針　威希怒批：對手很骯髒

快訊／遭鉑金推倒縫4針　威希怒批：對手很骯髒

內鬨了！金塊34分狂輸　一哥約基奇暴怒和助教大吵爭執

內鬨了！金塊34分狂輸　一哥約基奇暴怒和助教大吵爭執

雷霆29分驚天逆轉只排史上第二！　NBA最大苦主勇士領先31分輸球

雷霆29分驚天逆轉只排史上第二！　NBA最大苦主勇士領先31分輸球

領航猿總冠軍賽主場票價出爐　最貴台幣6000元

領航猿總冠軍賽主場票價出爐　最貴台幣6000元

快訊／勇士申訴無效　PLG宣布「鉑金推威希」未構成惡性犯規

快訊／勇士申訴無效　PLG宣布「鉑金推威希」未構成惡性犯規

快訊／吳永仁暴怒！　痛批鉑金危險動作害威希緊急送醫

快訊／吳永仁暴怒！　痛批鉑金危險動作害威希緊急送醫

凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

熱門新聞

NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA季後賽大規模衝突！哈登約基奇捲入

2柯瑞燃燒狂轟36分　勇士G3奪勝

3呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情

4徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

5大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止敗

最新新聞

1張志豪降二軍　曾頌恩腳傷有狀況

2猛打賞有好的開始　大谷翔平歸心似箭

3佐佐木朗希謙虛回應盼持續提升

4勇士巴特勒G4打不打？　柯爾給答案

5陳志杰球速飆回150　葉總：很快有機會上一軍

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366