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快訊／領航猿BCL資格賽爆衝突　盧峻翔被對手「熊抱」成意外插曲

▲領航猿BCL賽事在主場和金鹿爆發衝突，一哥盧峻翔被對手「熊抱」。（圖／翻攝自YouTube）

▲領航猿BCL賽事在主場和金鹿爆發衝突，一哥盧峻翔被對手「熊抱」。（圖／翻攝自YouTube）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃勁旅桃園璞園領航猿，27日在BCL東亞區資格賽「背靠背」主場出賽，迎戰馬來西亞森美蘭金群利金鹿，領航猿最終85比63大勝，但終場前1分34秒雙方擦槍走火爆發衝突，領航猿林子洧犯規推倒金鹿王偉湧，盧峻翔隨後不斷推開王偉湧情況下，竟意外被對手長人嘉耿「熊抱」阻止衝突擴大，形成場上意外插曲。

領航猿連兩天在BCL「限定主場」新莊體育館迎戰外隊，今日對手則是馬來西亞森美蘭金群利金鹿，領航猿在伯朗砍下20分，瓊斯19分、16籃板，布依德14分、10籃板，陳力生也進帳12分、4籃板、2抄截，最終23分贏球收下資格賽4連勝。

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▲領航猿盧峻翔、林子洧。（圖／取自BCL官網）

▲領航猿林子洧（左）撂倒金鹿王偉湧，差點引爆衝突。（圖／取自BCL官網）

但此戰末節剩下1分34秒時，領航猿林子洧在防守時，將金鹿王偉湧撂倒在地，王偉湧起身後想找林子洧理論，但被旁邊的領航猿一哥盧峻翔一路推回金鹿板凳席，當下衝突一觸即發，但金鹿長人嘉耿一把「熊抱」盧峻翔，避免事態擴大，也成為場上另類逗趣焦點。

裁判在檢視重播回放後，宣布王偉湧遭吹一次技術犯規，至於林子洧、盧峻翔各領到一次違反運動精神犯規。

盧峻翔此戰在球隊一路大比分領先下，全場僅出賽16分18秒，攻下5分、3籃板、4助攻、1抄截。

▲領航猿盧峻翔、林子洧。（圖／取自BCL官網）

▲領航猿一哥盧峻翔挺身捍衛隊友，卻被對手「熊抱」。（圖／取自BCL官網）

關鍵字： 盧峻翔領航猿BCL金鹿台籃林子洧

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