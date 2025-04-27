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快訊／雷蒙恩拚季後賽繳12分12籃板　戰神險勝賞雲豹4連敗

▲戰神雷蒙恩，雲豹高錦瑋、克羅馬、威廉斯。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神選秀狀元雷蒙恩拿下12分、12籃板，幫助球隊驚險擊敗雲豹。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃例行賽進入最後白熱化階段，目前都在為晉級資格積極奮戰的台北台新戰神、桃園台啤永豐雲豹27日交手，兩隊一路激戰到最後關頭，戰神才在麥卡倫轟下28分，莫爾曼22分、8籃板，以及選秀狀元雷蒙恩12分、12籃板攜手合作下，最終戰神89比86驚險贏球，也賞給雲豹4連敗。

此戰賽前兩軍對戰成績，由戰神以3勝2敗領先，雲豹此戰不僅要贏球，還得贏「超過36分」，才能在兩隊本季對戰成績相同情況下，比較得失分取得對戰優勢。

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此戰開賽雙方就打來拉鋸，雲豹靠著此戰回歸的克羅馬，加上禁區硬漢威廉斯搶分，至於戰神則靠主控麥卡倫領軍飆分，首節打完雙方戰成24比24平手局面。

第2節兩隊戰況依舊糾結，不過地主雲豹在第2節尾聲，靠著高錦瑋、林信寬連續三分球，加上克羅馬強勢單打，一度拉開47比37領先。

所幸戰神主控麥卡倫搶分，加上雲豹林信寬也出現違反運動精神犯規，讓戰神半場打完以5分落後緊咬不放。

但戰神下半場開打後上緊發條，一波11比0瞬間逆轉6分超前，但雲豹仍靠威廉斯三分彈重新要回領先，加上林信寬也開始搶分，但戰神3節打完仍以3分領先。

▲戰神麥卡倫。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神麥卡倫轟下28分成為贏球關鍵。（圖／TPBL職籃提供）

末節雲豹仍靠威廉斯、林信寬攜手追分，但戰神莫爾曼關鍵時刻屢屢建功，不過終場前45.1秒林信寬抄球後遭丁聖儒犯規，雙方一度就犯規是否升級進行爭論，裁判在雲豹提出挑戰後作出最終結論，最終確認犯規並未升級。

隨後雲豹克羅馬兩罰一中，追到僅3分差，戰神隨後24秒進攻違例，留給雲豹最後14.6秒進攻機會，但高錦瑋在對手嚴加看管下投出籃外空心，最後關頭雲豹即便發球出現失誤，雲豹仍無法有效部署出手，戰神就以3分險勝。

戰神全場以麥卡倫拿下28分、6籃板、3助攻、2抄截最佳，莫爾曼22分、8籃板、3抄截，雷蒙恩12分、12籃板。

雲豹則以克羅馬25分最高，另有7籃板、6助攻，威廉斯23分、16籃板，林信寬12分，高錦瑋遭到嚴防，全場12投3中拿下10分、4籃板、7助攻。

▲戰神雷蒙恩，雲豹高錦瑋、克羅馬、威廉斯。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹主控高錦瑋遭到嚴防命中率不佳，全場攻下10分、4籃板、7助攻。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL戰神季後賽雷蒙恩麥卡倫莫爾曼雲豹高錦瑋林信寬克羅馬台籃

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