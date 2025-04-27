「最強阿北」艾夫伯BCL首秀狂飆　22分7籃板4助攻領軍國王奪勝

▲艾夫伯在新北國王的BCL首秀，就砍下22分、7籃板、4助攻、4抄截、2阻攻領勝。（圖／取自FIBA BCL官網）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王在BCL東亞區資格賽首戰，27日在主場新莊體育館揭開序幕，迎戰對手則為曼谷高科技，此戰也是國王「最強阿北」艾夫伯加盟國王本季首戰，全場他繳出22分、7籃板、4助攻、4抄截、2阻攻，率領國王最終89比80勝出。

國王在BCL賽事，由於林書豪、林書緯在FIBA制度下都無法視為本土，因此兩人皆無法出賽，但國王仍找來艾夫伯搭配原有的強森成為「BCL限定洋將」，此戰兩人搭配禁區主力沃許本出擊，國王第2節一波32比16狂轟奠定勝果，最終9分擊敗曼谷高科技。

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▲林書豪在BCL賽事確定無法上場效力。（圖／取自FIBA BCL官網）

此戰國王以沃許本拿下24分、11籃板最佳，艾夫伯加盟首秀則繳出22分、7籃板、4助攻、4抄截、2阻攻全能表現，至於強森則有15分、7籃板、3助攻，本土則以陳俊男的7分最高。

曼谷高科技方面，台灣球迷相當熟悉，曾幫助台北富邦勇士拿下PLG職籃冠軍3連霸的主力洋將辛特力，在傷癒復出後加盟曼谷高科技，首戰繳出全隊最高27分外帶11籃板、3助攻、2抄截。

▲台灣球迷相當熟悉的洋將辛特力，此次效力曼谷高科技。（圖／取自FIBA BCL官網）