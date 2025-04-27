運動雲

>

關鍵一擊無法創奇蹟　高錦瑋自責：投不進代表能力不足

▲雲豹高錦瑋、查爾斯。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹關鍵一戰輸球，賽後高錦瑋自責未能投進追平三分球。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

日前才寫下「單節26分」的聯盟新紀錄，桃園台啤永豐雲豹雲豹王牌主控高錦瑋27日在主場對上台北台新戰神之戰，最後嘗試追平一擊卻遭到嚴防未能進球，最終雲豹以86比89惜敗，季後賽之路嚴重拉警報。賽後高錦瑋自責表示，「我想把那球投進，我投不進就代表能力不足，這些都不是藉口，也不能因一場比賽的失敗就否定自己！」

由於目前TPBL職籃例行賽4到6名戰況可說「牽一髮而動全身」，此戰雲豹對上戰神，除了必須贏球，還得贏超過36分，才能取得此組合對戰優勢，因此雲豹在比賽尚未開打，就可說背負極大壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而兩隊此戰也確實打出高張力比賽內容，雙方全場48分鐘持續拉鋸，但戰神靠著雙洋將發威，以及選秀狀元雷蒙恩貢獻12分、12籃板雙十數據，最終仍以3分之差帶走勝利。

至於雲豹輸球後，爭取季後挑戰賽（年度第4名對上年度第5名）資格則是拉警報，總教練查爾斯表示，「接下來我們還會面對新北中信特攻兩場，雖然我們進入季後賽的機率比較低，但我們還是會持續努力，希望下周二對上特攻的比賽，我們能夠拿下勝利。」

最後執行關鍵追平一擊，卻在對手嚴防下投出「籃外空心」的高錦瑋則難掩失落表示，「畢竟最後一球戰術是做給我，我想把那球投進，我投不進就代表能力不足，這些都不是藉口，代表自己還沒到一定的境界，但還是要讓自己持續前進，別因為一場比賽的失敗就否定自己。」

高錦瑋此戰遭到戰神嚴防，全場12投3中拿下10分、4籃板、7助攻。雲豹輸球後吞下4連敗，目前13勝19敗落後給15勝16敗的特攻2.5場勝差、16勝18敗的戰神2場勝差，好消息是剩餘4戰仍有兩場要對決特攻，雲豹仍有機會為季後賽之路做最後一搏。

▲雲豹高錦瑋、查爾斯。（圖／TPBL職籃提供）

▲雲豹總教練查爾斯強調仍將為季後賽資格奮力一搏。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL高錦瑋雲豹戰神季後賽台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／雷蒙恩拚季後賽繳12分12籃板　戰神險勝賞雲豹4連敗

快訊／雷蒙恩拚季後賽繳12分12籃板　戰神險勝賞雲豹4連敗

「士官長」巴特勒G4能不能打？　勇士主帥柯爾：真的是每日觀察

「士官長」巴特勒G4能不能打？　勇士主帥柯爾：真的是每日觀察

咖哩開啟「殺神模式」　柯瑞季後賽首輪場均29分6籃板7助攻飆分秀

咖哩開啟「殺神模式」　柯瑞季後賽首輪場均29分6籃板7助攻飆分秀

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

最後一擊交給新秀李允傑　獵鷹主帥親解釋原因

最後一擊交給新秀李允傑　獵鷹主帥親解釋原因

比獵鷹更熟悉鳳山體育館　吳永仁：季後賽首輪3戰拿下

比獵鷹更熟悉鳳山體育館　吳永仁：季後賽首輪3戰拿下

快訊／金恩季後賽首秀24分10籃板8助攻　勇士首輪聽牌

快訊／金恩季後賽首秀24分10籃板8助攻　勇士首輪聽牌

勇士提申訴遭駁回　許晉哲又點名獵鷹白薩也有危險動作

勇士提申訴遭駁回　許晉哲又點名獵鷹白薩也有危險動作

快訊／遭鉑金推倒縫4針　威希怒批：對手很骯髒

快訊／遭鉑金推倒縫4針　威希怒批：對手很骯髒

內鬨了！金塊34分狂輸　一哥約基奇暴怒和助教大吵爭執

內鬨了！金塊34分狂輸　一哥約基奇暴怒和助教大吵爭執

凱道人潮滿到景福門！　藍「反綠共戰獨裁」破8萬人

熱門新聞

NBA季後賽大規模衝突！哈登、約基奇捲入　6人領T竟無人遭驅逐

大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止3連敗　佐佐木朗希首勝再等等

快訊／巴特勒缺陣不怕　柯瑞燃燒狂轟36分勇士射下火箭G3奪勝

呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情　王志煊連3顆觸身自責落淚

徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA季後賽大規模衝突！哈登約基奇捲入

2大谷翔平3長打大爆發！道奇雙轟止敗

3柯瑞燃燒狂轟36分　勇士G3奪勝

4呂詠臻差點被「打臉」古久保回報傷情

5徐若熙提早下場幫助大　平野檢討反省內容

最新新聞

1邱智呈3安剋台鋼　統一重返龍頭

2關鍵一擊失手　高錦瑋自責能力不足

33萬球迷氣氛High　劉基鴻享受：兄弟外野球迷很多

4范國宸突然傷退　41歲王勝偉本季初登場球迷歡呼

5郭天信不滿好球帶丟棒子　葉總：主審想要撿得很完美

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366