關鍵一擊無法創奇蹟　高錦瑋自責：投不進代表能力不足

▲雲豹關鍵一戰輸球，賽後高錦瑋自責未能投進追平三分球。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

日前才寫下「單節26分」的聯盟新紀錄，桃園台啤永豐雲豹雲豹王牌主控高錦瑋27日在主場對上台北台新戰神之戰，最後嘗試追平一擊卻遭到嚴防未能進球，最終雲豹以86比89惜敗，季後賽之路嚴重拉警報。賽後高錦瑋自責表示，「我想把那球投進，我投不進就代表能力不足，這些都不是藉口，也不能因一場比賽的失敗就否定自己！」

由於目前TPBL職籃例行賽4到6名戰況可說「牽一髮而動全身」，此戰雲豹對上戰神，除了必須贏球，還得贏超過36分，才能取得此組合對戰優勢，因此雲豹在比賽尚未開打，就可說背負極大壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而兩隊此戰也確實打出高張力比賽內容，雙方全場48分鐘持續拉鋸，但戰神靠著雙洋將發威，以及選秀狀元雷蒙恩貢獻12分、12籃板雙十數據，最終仍以3分之差帶走勝利。

至於雲豹輸球後，爭取季後挑戰賽（年度第4名對上年度第5名）資格則是拉警報，總教練查爾斯表示，「接下來我們還會面對新北中信特攻兩場，雖然我們進入季後賽的機率比較低，但我們還是會持續努力，希望下周二對上特攻的比賽，我們能夠拿下勝利。」

最後執行關鍵追平一擊，卻在對手嚴防下投出「籃外空心」的高錦瑋則難掩失落表示，「畢竟最後一球戰術是做給我，我想把那球投進，我投不進就代表能力不足，這些都不是藉口，代表自己還沒到一定的境界，但還是要讓自己持續前進，別因為一場比賽的失敗就否定自己。」

高錦瑋此戰遭到戰神嚴防，全場12投3中拿下10分、4籃板、7助攻。雲豹輸球後吞下4連敗，目前13勝19敗落後給15勝16敗的特攻2.5場勝差、16勝18敗的戰神2場勝差，好消息是剩餘4戰仍有兩場要對決特攻，雲豹仍有機會為季後賽之路做最後一搏。

▲雲豹總教練查爾斯強調仍將為季後賽資格奮力一搏。（圖／TPBL職籃提供）