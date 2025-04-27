海神雙洋將照樣贏！　延長賽戲劇性贏11分奪季後賽門票

▲海神順利搶下晉級TPBL職籃季後賽資格。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

此戰必須擊敗新北中信特攻，且勝分達11分情況下，就能提前取得晉級TPBL職籃季後賽資格，高雄全家海神此戰在僅有兩名洋將（克雷格遭禁賽）情況下，正規時間終了雖然遭特攻逼平，但海神延長賽打出16比5猛攻，最終以91比80勝出，最終剛好贏11分情況下，海神取得晉級季後賽資格。

海神昨日和新北國王爆發衝突，雖然贏球但克雷格因為遭到禁賽1場，因此海神此戰僅能由威勝、摩爾斯雙洋將出擊。

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此戰海神開賽首節就火力全開，在威勝領軍下取得28比14雙位數領先。但特攻同樣在必須爭取季後賽資格情況下，閃電軍團展現強大韌性不斷追分，末節關鍵時刻後場魔術師林韋翰飆進關鍵三分彈，隨後又投進擦板中距離，幫助球隊逼平戰局，雙方進入延長賽。

▲特攻林韋翰徹底燃燒，幫助球隊逼入延長賽仍遺憾吞敗。（圖／TPBL提供）

但延長賽海神卯起來打，加上特攻奈森、艾斯卡相繼6犯畢業，團隊攻勢大當機，反觀海神于煥亞飆進關鍵三分球，隨後又成功抄截助蘇文儒上籃得手，南霸天完成不可思議任務，在延長賽打出16比5攻勢，最終海神就戲劇性在主場搶下4連勝，確定挺進季後賽。

海神全場5人得分達雙位數，威勝20分、13籃板、2抄截，蘇文儒18分、7籃板、4助攻，邱子軒10分、7籃板、7助攻、5抄截，于煥亞12分、摩爾斯18分、14籃板。

延長賽氣力放盡的特攻方面，克力斯19分、18籃板，魏嘉豪16分、7籃板、6助攻、5抄截，林韋翰15分、3籃板、3助攻、3抄截，謝亞軒12分、2籃板、3抄截。

▲海神威勝拿下20分、13籃板，順利幫助球隊取得季後賽門票。（圖／TPBL提供）