獵鷹單場飆111分拒絕被橫掃　季後賽G3撂倒勇士奪首勝

▲獵鷹飛雷神領軍續命，避免季後賽首輪遭勇士橫掃。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃季後賽首輪台北富邦勇士交手台南台鋼獵鷹，在5戰3勝制前兩戰都贏得勝利的勇士，今日作客挑戰已無退路的獵鷹，獵鷹全隊6人得分上雙，飛雷神24分，翟蒙21分、10籃板，谷毛唯嘉也貢獻11分、8助攻，獵鷹擋住勇士末節瘋狂反撲，以111比104搶下隊史在PLG聯盟的季後賽首勝，也將戰線延長至明天G4。

前兩戰都在主場贏球，已經取得系列賽「聽牌」的勇士，此戰由於主戰長人威希因傷休兵，因此選擇改啟用兩名小洋將金恩、柏德搭配沃特斯出賽。

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但此舉卻讓獵鷹找到突破口，季後賽首輪改到鳳山體育館情況下，首節團隊三分球8投6中，兇猛外線取得38比25的雙位數領先，上半場獵鷹團隊轟下驚人的71分，改寫聯盟季後賽半場新高紀錄（原紀錄為65分），以18分大幅領先勇士。

▲勇士金恩此戰仍狂飆全場最高29分。（圖／PLG提供）

下半場開打後，兩隊肢體碰撞越來越頻繁，獵鷹翟蒙一次切入時，手肘擊中勇士莫巴耶，遭吹違反運動精神犯規，連同先前技術犯規，單場累積1T1U喪失比賽資格，也讓勇士看見追分契機。

末節勇士一度狂追猛趕，追到僅5分差，不過關鍵時刻獵鷹飛雷神拋投得手，隨後又罰進兩分奠定勝果，最終獵鷹就以7分之差在主場取勝。

獵鷹此戰以飛雷神拿下24分、4籃板、6助攻最佳，翟蒙21分、10籃板，謝宗融14分、6籃板、2抄截，谷毛唯嘉11分、8助攻。

吞下此系列賽首敗的勇士方面，金恩砍下全場最高29分、7籃板、4助攻，沃特斯21分、11籃板、3抄截，陳又瑋13分、5助攻。

▲獵鷹谷毛唯嘉擺脫前兩戰低潮，此役攻下11分、8助攻。（圖／PLG提供）