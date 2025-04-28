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快訊／NBA季後賽爆發嚴重誤判　唐斯關鍵三分彈尼克3比1聽牌

記者杜奕君／綜合報導

NBA季後賽首輪，紐約尼克對上底特律活塞系列第4戰，尼克靠著明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）終場前47秒飆進關鍵三分彈，讓尼克以94比93驚險贏球，系列賽3勝1敗「聽牌」。不過終場前0.3秒活塞小哈達威（Tim Hardaway Jr.）出手明顯遭到尼克哈特（Josh Hart）犯規，裁判卻未響哨，賽後該役執法裁判坦承誤判，應該要吹犯規。

▲尼克唐斯、活塞康寧漢。（圖／路透）

前3戰系列賽取得2比1領先，尼克此戰仍靠主控布朗森（Jalen Brunson）領軍衝鋒陷陣，上半場一度取得16分大幅領先，半場打完尼克也以50比43取得領先優勢。

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但活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）在第3節單節獨拿12分帶動下，汽車城大軍3節打完以7分反超比分。

尼克末節開始追分，雖然布朗森一度因傷退場，但尼克一路展現韌性，主戰長人唐斯在終場前47秒投進關鍵三分球，活塞的小哈達威在終場前0.3秒嘗試三分線外出手，雖然明顯受到尼克哈特犯規，但裁判並未響哨，最終尼克就以1分險勝。

但此判決引發極大爭議，賽後此戰主裁判古斯瑞（David Guthrie）受訪時甚至表示，「經過重播回看，我們觀察到哈特的防守動作應該要吹判犯規。」

不過這樣的誤判卻無法改變勝負結果，尼克在布朗森轟下32分、11助攻，唐斯27分、9籃板，哈特14分、10籃板、5助攻、4抄截。

飲恨敗北的活塞方面，康寧漢繳出25分、10籃板、10助攻大三元數據，哈里斯（Tobias Harris）18分、8籃板，小哈達威14分，杜倫（Jalen Duren）6分、17籃板、4助攻、2阻攻。

▲尼克唐斯、活塞康寧漢。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽尼克活塞布朗森唐斯康寧漢

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