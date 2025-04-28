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領航猿BCL資格賽強勢4連勝　瓊斯：目標挺進最終4強

▲領航猿、卡米諾斯、瓊斯。（圖／取自BCL官網）

▲領航猿在BCL東亞區資格賽豪取4連勝。（圖／取自BCL官網）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃桃園璞園領航猿，28日在BCL東亞區資格賽以85比63撂倒馬來西亞森美蘭金群利金鹿，在分組取得4連勝佳績，晉級資格賽最終4強機率濃厚。此戰攻下19分、16籃板、3助攻、2抄截的領航猿內線大將瓊斯就表示，「一場一場的來，目標就是挺進最終4強！」

昨日首度於主場出賽，就擊敗雅加達明燈，順利寫下小組賽3連勝佳績，領航猿「背靠背」連兩天出賽，在體能狀況上絲毫不見弱勢，此戰一路壓制對手金鹿，最終以22分之差贏球寫下4連勝。

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領航猿總教練卡米諾斯賽後表示，「很開心能贏球，我們開場建立很好防守強度，上半場控制不錯，有拉出分差，只是下半場第三節打得不好，我們當時應該更專注一些，後來慢慢把專注找回來，防守也比較穩定。」

▲領航猿、卡米諾斯、瓊斯。（圖／取自BCL官網）

▲領航猿總教練卡米諾斯喊話希望小組賽全勝。（圖／取自BCL官網）

卡總強調，「這是一場重要比賽，下一場也很關鍵，希望可以拿下全勝！」

至於下一場比賽將面對蒙古勁旅比謝爾特金屬，卡總表示，蒙古是很有韌性球隊，他們雖然目前只剩單洋將，他們球風跟先前碰到的球隊都不同，會是不好對付的對手。

對於目前全勝戰績，貢獻雙十表現的瓊斯表示，「不管如何他認為，每場比賽都是不一樣的，就是一場一場來，主要目標就是挺進最後四強。」

領航猿下一戰將於4月29日（二）下午五點對上蒙古勁旅比謝爾特金屬，力拚主場3連勝。

▲領航猿、卡米諾斯、瓊斯。（圖／取自BCL官網）

▲領航猿瓊斯希望幫助球隊挺進最終4強。（圖／取自BCL官網）

關鍵字： 領航猿BCL瓊斯卡米諾斯台籃

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