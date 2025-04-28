坦圖轟37分拆穿魔術　塞爾提克季後賽首輪3比1強勢聽牌

記者杜奕君／綜合報導

這就是衛冕軍的實力！NBA東區勁旅波士頓塞爾提克28日在季後賽首輪交手奧蘭多魔術系列第4戰，綠衫軍靠著當家球星坦圖（Jayson Tatum）轟下37分、14籃板帶領下，塞爾提克最終107比98在客場擊敗魔術，系列賽3比1強勢取得聽牌優勢。

此系列戰成為激烈肉搏戰情況下，G4塞爾提克王牌球星坦圖從開賽就開啟飆分模式，在他上半場貢獻15分，加上波辛斯基（Kristaps Porzingis）也貢獻13分情況下，塞爾提克取得53比48領先。

下半場開打後，綠衫軍雙槍之一的布朗（Jaylen Brown）也加入搶分，不過塞爾提克團隊外線命中率不佳，也讓魔術找到追分契機，3節打完僅以4分落後。

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末節雙方一路拉鋸糾纏，魔術靠著卡特（Wendell Carter Jr.）在終場前4分18秒強勢得手，終於追到91比91平手局面，但隨後塞爾提克「獨角獸」波辛斯基完成關鍵三分打，加上坦圖、布朗攜手穩住勝果，最終綠衫軍就以9分之差贏球，「聽牌勝」到手。

塞爾提克此戰以坦圖拿下37分、14籃板、3助攻、3抄截最佳，布朗也貢獻21分、11籃板、2抄截，波辛基斯19分，懷特（Derrick White）18分、7籃板、7助攻。

輸球後已無退路的魔術方面，此戰鋒線雙星表現依舊亮眼，班凱羅（Paolo Banchero）31分、7籃板、3助攻，華格納（Franz Wagner）24分、6籃板、7助攻。

▲坦圖轟下37分、14籃板，幫助綠衫軍季後賽首輪強勢聽牌。（圖／路透）