快訊／勇士重返PLG冠軍賽！　莫巴耶飆新高20分領軍G4淘汰獵鷹

▲勇士莫巴耶飆季後賽新高20分外帶7籃板，幫助球隊重返總冠軍賽。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG季後賽首輪28日進行關鍵第4戰，賽前取得系列賽2比1領先的台北富邦勇士，雖然上半場陷入落後局面，但靠著周桂羽、柏德以及莫巴耶攜手在第3節逆轉超前，末節勇士本季「選秀狀元」更是大爆發，全場繳出季後賽新高20分外帶7籃板、2抄截，最終勇士就以110比90大勝贏球，系列賽3勝1敗挺進年度總冠軍賽，將和桃園璞園領航猿爭冠。

開賽勇士投進3記三分球，拉出11比4領先優勢，但獵鷹也靠謝宗融、鉑金打出7比0攻勢追平比分，隨後雙方激烈拉鋸，首節打完戰成29比29平手局面。

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但次節進行至9分57秒時，勇士內線大將沃特斯吞下本場個人第4犯，獵鷹鉑金三分球連續命中，帶起一波10比2猛攻，獵鷹取得8分領先。

▲勇士周桂羽此戰也有16分、7助攻、2抄截。（圖／勇士提供）

所幸勇士隨後回穩，一波12比2反擊，周桂羽巧妙上籃逆轉以43比41超前。但獵鷹靠著鉑金領軍帶動下，半場打完以51比47取得領先。

下半場開打後，勇士靠著莫巴耶攻城掠地，雖然谷毛唯嘉、白薩連續三分球追近比分，但勇士靠著柏德精彩補扣，3節打完拉開78比69超前。

不過末節開打不到兩分鐘，勇士沃特斯吞下個人第6犯提前畢業，但莫巴耶挺身而出，三分冷箭命中又讓勇士拉開89比78的雙位數領先，隨後柏德、莫巴耶連續三分球跳投命中，柏德快攻上籃得手，讓勇士領先來到21分之多，勝負也就此底定。

最終富邦勇士在經歷上個賽季失利，隊史首度在PLG無緣季後賽情況下，最終以20分擊敗獵鷹，本季順利挺進年度總冠軍賽，將和領航猿爭冠。

▲勇士威希19分、16籃板展現威力。（圖／勇士提供）