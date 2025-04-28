雙職籃最暖心合作　林志傑、曾文鼎率超過20位球員為終結兒虐發聲

▲台籃精神領袖「野獸」林志傑領軍，親自穿上剴剴案紀念T恤希望台灣社會重視終結兒虐事件。（圖／球團提供）

記者杜奕君／台北報導

日前台灣社會發生令無數人震驚不捨的「剴剴案」，引發各界對於兒童議題的高度關注。台北富邦勇士助理教練梁兆亘（Aven）就對此公開發聲，並自發性印製相關紀念T恤，希望外界重視兒虐零容忍議題。27日台灣PLG職籃、TPBL職籃眾多球星也自發性串聯，由球員工會理事長曾文鼎、「野獸」林志傑帶頭，包括林書緯、胡瓏貿等超過20位球員、教練，共同穿上T恤，希望外界重視「兒虐零容忍」、「終結兒虐」兩大議題，也希望利用職業籃球員的影響力，讓社會充滿更多正向力量。

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▲球員工會理事長曾文鼎（右2）也率領特攻隊友們一起為此議題發聲。（圖／球團提供）

日前勇士助教梁兆亘自發性印製了「剴剴案」紀念T恤，並在比賽時穿著曝光，希望讓外界重視兒童保障及安全，此舉也引起台灣籃壇熱烈迴響，目前身為臺北市職業籃球員職業工會理事長的曾文鼎，日前就和梁兆亘進行溝通，選在昨天（27日），台灣共有8支職籃球隊出賽的一天，希望球員們共襄盛舉，穿上這件為剴剴案發聲的紀念T恤，希望社會各界重視終結兒虐的相關議題。

▲勇士助教梁兆亘發起聲援剴剴案活動，也讓勇士團隊多名球員響應。（圖／球團提供）

昨日穿上此件T恤的球員，除了工會理事長曾文鼎，還包括台籃精神領袖「野獸」林志傑，兩位「黃金世代」戰將號召下，包括蔡文誠、周桂羽、吳永盛、賴廷恩、魏維、梁兆亘、張宗憲、胡瓏貿、余純安、蘇文儒、魏莨哲、林任鴻、黃泓瀚、林孟學、李睿騏、張耕淯、林書緯、洪志善、強森、曼尼高、盧冠軒、郭少傑、陳范柏彥等人，都在當日穿上該T恤，共同為杜絕兒虐事件齊心發聲。

▲高雄勁旅海神也有王牌球星胡瓏貿在內，多名球員響應此活動。（圖／球團提供）

甚至包括台灣球迷相當熟悉，相隔超過一年重返台灣出征BCL賽事的辛特力，都特別穿上這件T恤，展現對於台灣籃球員的力挺及支持。

▲國王陣營也有林書緯、曼尼高等多位球員響應。（圖／球團提供）

梁兆亘透露，「私下還有很多球員都來表達，願意力挺這個行動，甚至就連中華職棒都有很多選手來詢問，表示願意在接下來響應這個活動，希望展現台灣體壇對於社會正面的影響力。」

▲在台灣籃壇打拚多年的洋將辛特力，此次返台出賽也特別聲援剴剴案終結兒虐活動。（圖／梁兆亘提供）