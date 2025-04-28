勇士重返PLG冠軍賽　吳永仁：以挑戰者心態面對領航猿

▲富邦勇士執行教練吳永仁喊話會以挑戰者心態對決領航猿。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

在上賽季寫下隊史PLG最糟表現無緣季後賽4強，台北富邦勇士28日在季後賽首輪G4以20分之差大勝台南台鋼獵鷹，系列賽3比1贏球晉級年度總冠軍賽，將對決例行賽王者桃園璞園領航猿。賽後勇士執行教練吳永仁表示，「我們取得最終勝利，證明我們是更好的球隊，有資格在接下來去挑戰領航猿，會以挑戰者的心態來挑戰領航猿。」

雖然昨日在G3 輸球，但勇士此戰重整旗鼓，即便上半場陷入落後局面，但下半場開始逆轉超前，末節更在莫巴耶、威希聯手展現威力下，最終勇士110比90大勝贏球，系列賽3勝1敗淘汰對手獵鷹。

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賽後勇士主帥吳永仁強調，「接下來，我們會以挑戰者的心態來挑戰領航猿，我相信我們有機會挑戰領航猿，冠軍賽一定會非常精彩，請大家拭目以待。」

▲周桂羽此戰扮演球隊穩定軍心角色。（圖／PLG提供）

此戰貢獻16分、3籃板、7助攻、2抄截的周桂羽説，「這4場球讓我們看到很多內在的問題，3場勝利贏得不容易，謝謝獵鷹給我們很多的競爭與對抗。」

拿下季後賽生涯新高20分外帶7籃板的莫巴耶表示，「贏球感覺很好，我還是菜鳥，因此在攻防兩端都要打出侵略性，謝謝隊友們在場上一起努力，我們打得很團隊才能贏得勝利。」

▲富邦勇士莫巴耶飆出個人季後賽新高20分表現。（圖／PLG提供）