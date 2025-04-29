特攻魔術師坦言「力不從心」　林韋翰：已經盡全力防守幫助球隊

▲特攻輸掉關鍵一戰，林韋翰坦言此戰打來力不從心。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻29日作客交手桃園台啤永豐雲豹，此戰「閃電軍團」只要贏球，就能粉碎雲豹晉級季後賽之路。但特攻在最後拉鋸階段遭雲豹逆襲，最終77比85敗北。特攻「後場魔術師」林韋翰賽後坦言，「此戰真的打來力不從心，我已經盡了全力防守來幫助球隊，真的很想贏得這場比賽。」

目前TPBL職籃例行賽進入最後白熱化階段，此戰特攻交手雲豹只要贏球，就能確定讓雲豹淘汰無緣季後賽。

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面對退無可退情況，雲豹上半場進攻狀況低迷，但特攻同樣找不到投籃準星，半場打完兩隊團隊命中率都不到3成，特攻僅以33比29領先。

不過最後關頭，前3節手感低迷的雲豹主控高錦瑋復甦，加上克羅馬、威廉斯有效串聯，王皓吉也飆進關鍵三分球，也讓特攻最後飲恨敗北。

特攻主控林韋翰此戰貢獻9分、3籃板、8助攻、4抄截，賽後他無奈表示「我盡了全力防守來幫助球隊，但還是遇到了不想遇到的事情。我們很想贏這場比賽，我們真的很盡力在防守，也全力阻斷了高錦瑋，克羅馬這點真的沒辦法，這場球我打得有點力不從心，總會有些事情對我們有些不順利。我們（季後賽）機會可能比雲豹大一點，但我們要準備好自己。」