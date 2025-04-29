領航猿強勢5連勝晉級BCL資格賽4強　盧峻翔：不再是年輕球隊！

▲領航猿盧峻翔直言球隊現在已經不再是年輕球隊，表現將會越來越好。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿本季整體表現亮眼，在先前EASL東超聯賽拿下亞軍，目前也正積極備戰PLG年度總冠軍賽，29日在BCL東亞資格賽，領航猿持續在主場打出亮眼戰績，以105比66痛宰來自蒙古的比什雷爾特金屬，小組賽5連勝順利挺進資格賽4強。此戰砍下26分的領航猿王牌球星盧峻翔就表示，「我們不再是一支年輕球隊，相信接下來表現還會更好！」

本次BCL東亞資格賽分為兩個小組進行，台灣包括來自PLG職籃的領航猿，以及隸屬TPBL職籃的新北國王獲得參賽權，分組前兩名將晉級資格賽最終4強，將於5月30日、6月1日進行最終4強戰，爭取僅有兩張的會內賽門票。

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不過由於每個國家只能有1隊參與BCL正式會內賽，因此領航猿雖然順利晉級4強，但仍要積極努力在4強戰爭取最佳成績出線。

領航猿總教練卡米諾斯表示，「很開心是以分組龍頭晉級4強，接下來將面對PLG冠軍賽，我們需要這樣的信心去應戰，保持侵略性去準備冠軍賽。」

此戰找回得分手感的領航猿一哥盧峻翔則說，「這幾場在找自己手感，很開心今天贏球」，他也強調，球隊一直都打得很團隊，也很感謝粉絲進場應援，有先前東超經驗之後，大家都有提升，有越多分享球，這個經驗對球隊有很多幫助，接下來的表現相信球隊會更好，「我們不再是一支年輕球隊了。」