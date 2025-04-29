快訊／巴特勒帶傷燃燒砍27分　勇士季後賽首輪3比1聽牌

▲勇士「士官長」巴特勒帶傷苦撐砍下27分，幫助球隊首輪聽牌。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA季後賽首輪取得2勝1敗領先的金州勇士，29日持續在主場迎戰休士頓火箭，兩隊在系列第4戰打出激烈肉搏戰，第2節險些擦槍走火，技術犯規、惡性犯規滿天飛。勇士巴特勒（Jimmy Butler）帶傷上陣繳出27分、5籃板、6助攻，加上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）此戰爆發砍下26分、5籃板、5助攻，勇士最終109比106勝出，系列賽3勝1敗聽牌。

G2重摔落地，導致G3無法上陣的「士官長」巴特勒，今日回歸為勇士在主場效力，不過開賽兩隊就呈現激烈拉鋸，勇士在「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）領軍下，首節以28比26微幅領先。

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火箭靠著高命中率帶動，次節逐漸收復失土，第2節剩下7分鐘，柯瑞在進攻時，防守的火箭湯普森（Amen Thompson）因為格林（Draymond Green）擋人而被撂倒，而隨後柯瑞也被放倒在地，但火箭布魯克斯（Dillon Brooks）又和柯瑞爆發口角及肢體小衝突，隨後柯瑞、布魯克斯以及格林都領到1次技術犯規。

▲此戰勇士、火箭上半場衝突不斷，差點又爆發全武行。（圖／路透）

第2節剩下2分44秒，勇士格林在防守時和火箭伊森（Tari Eason）險些發生衝突，格林刻意踢到伊森頭部遭吹惡性犯規，伊森則因後續回應動作遭吹技術犯規，上半場兩隊就在不斷肢體衝突中結束，火箭以57比50暫時領先。

兩隊上半場激烈肉搏，合計共有21次犯規以及4次技術犯規、1次惡意犯規。勇士以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）拿下13分、4助攻最佳，柯瑞則有10分進帳。火箭則以范弗利特（Fred VanVleet）拿下12分最高，布魯克斯11分次之。

下半場開打後，勇士靠著巴特勒、柯瑞攜手帶起反撲，勇士一波18比1猛攻，逆轉10分超前，但火箭在第3節中段總算甦醒，此戰手感最燙的范弗利特飆進三分冷箭，一波7比0攻勢又追到僅3分差距。

▲勇士柯瑞此戰遭到對手嚴防，僅有17分進帳。（圖／路透）

所幸希爾德（Buddy Hield）也在此節爆發，三分球連續命中，加上巴特勒禁區強勢3分打得手，但火箭也靠連續站上罰球線追平比分，所幸巴特勒最後關頭兩罰俱中，讓勇士3節打完重新取得兩分領先。

末節雙方持續激戰，勇士雖有波傑姆斯基不斷強勢拿分，但火箭靠著團隊戰力逆轉超前比分，王牌長人森根（Alperen Sengun）不斷禁區肆虐，但勇士王牌柯瑞三分彈命中又以1分差緊咬。

終場前3分32秒，勇士希爾德高難度後撤步三分球命中，勇士再度以102比101超前比分，隨後波傑姆斯基成功防守，巴特勒轉換快攻再度得手，但火箭范弗利特關鍵三分球命中，讓雙方再度戰成104比104平手。

終場前58.1秒，巴特勒三分線外出手遭到布魯克斯犯規，巴特勒明顯受傷勢影響表情痛苦，但仍3罰俱中，火箭先靠森根禁區強勢單打追到1分差，但勇士連續兩波進攻巴特勒、柯瑞都無法進球，但火箭森根禁區拋射遭格林嚴防失手，巴特勒終場前4秒抓下關鍵防守籃板並製造對手犯規兩罰命中，勇士最終就以109比106勝出，系列賽3勝1敗聽牌。

勇士此戰以巴特勒砍下27分、5籃板、6助攻最佳，波傑姆斯基26分、5籃板、5助攻、2抄截，柯瑞17分、3籃板、3助攻。

火箭方面森根拿下31分、10籃板、5助攻，范弗利特三分球12投8中，拿下25分、6助攻，湯普森17分、9籃板。

▲火箭范弗利特此戰投進8顆三分球，但仍無法幫助球隊贏得勝利。（圖／路透）