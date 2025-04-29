快訊／高錦瑋率領雲豹續命！　8分險勝特攻保住晉級季後賽機會

▲高錦瑋帶領雲豹續命，力拚季後賽門票仍有一線生機。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

爭取季後賽已經沒有退路的桃園台啤永豐雲豹，29日在本季主場例行賽最終戰只要輸給新北中信特攻，就確定將和季後賽絕緣，兩隊上半場手感冰冷，團隊命中率皆不到3成，但雲豹決勝期威廉斯、克羅馬發威，加上王皓吉關鍵三分彈得手，最終雲豹85比77險勝特攻，保住晉級季後賽一線生機。

此戰雲豹只要輸給特攻，就將確定無緣本季TPBL職籃季後賽，但兩隊上半場卻呈現手感極度冰冷狀態，兩隊在上半場每節團隊得分都未達20分，特攻上半場團隊命中率僅有29.8％，地主雲豹更慘，前兩節團隊命中率僅有28.9％，半場打完特攻以33比29領先。

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下半場開打後，兩隊整體手感依舊不理想，雲豹王牌主控高錦瑋此戰得分遲遲無法開張，特攻則靠著3名洋將克力斯、飛馳、奈森聯手維持小幅領先，不過雲豹在克羅馬高難度後撤步三分彈加持下，3節打完以55比51逆轉超前。

但末節特攻再度上緊發條，「後場魔術師」林韋翰有效串聯團隊攻勢，讓謝亞軒、飛馳接連三分球命中，特攻一波8比2再度逆轉超前。

不過雲豹在林信寬、威廉斯連續單打得手後，再度要回兩分領先，不過謝亞軒飛身切入，隨後又再度三分球命中，讓特攻再度回到領先地位。但雲豹不放棄，威廉斯籃下補進，雙方戰成65平。

特攻奈森一次快攻雙手重扣，隨後林韋翰又補上三分冷箭，特攻拉開5分超前，但雲豹不放棄又靠克羅馬三分彈追分，終場前4分3秒飛馳遭吹違反運動精神犯規，林信寬、高錦瑋連續罰球幫助雲豹追平比分。

決勝期雙方持續拉鋸，但此戰手感低迷的雲豹高錦瑋率先中距離得手打開僵局，特攻飛馳兩罰一中，但終場前2分26秒威廉斯禁區強攻得手，雲豹76比73微幅領先。

▲王皓吉關鍵三分彈，幫助雲豹關鍵一戰擊敗特攻。（圖／TPBL提供）

終場前1分51秒，雲豹前鋒王皓吉底線投進關鍵三分彈，特攻喊出暫停後未能追近，高錦瑋終場前1分24秒再度中距離得手，雲豹持續擴大8分超前。

特攻最後關頭先靠奈森爆扣得手，飛馳隨後上籃追到4分差，不過克羅馬在終場前42.1秒替雲豹兩罰一中穩住5分領先，王皓吉隨後快攻上籃得手奠定勝果，最終雲豹續命成功，以85比77贏球，保住晉級季後賽一線生機。

雲豹全場以克羅馬拿下24分、9籃板、7助攻、4抄截最佳，威廉斯21分、14籃板，投進關鍵三分球的王皓吉則有10分、3籃板、2阻攻，高錦瑋8分、11籃板、7助攻。

功虧一簣的特攻方面，飛馳攻下17分、7籃板、8助攻，奈森13分、10籃板，謝亞軒12分，至於林韋翰則是9分、3籃板、8助攻、4抄截。

另外，也由於雲豹擊敗特攻，同時也讓福爾摩沙夢想家在例行賽排名確保將居於前3名，因此夢想家成為繼新北國王、高雄全家海神之後，第3支確定晉級季後賽隊伍。

▲特攻一度在林韋翰串聯下取得領先，但最終仍未能守成奪勝。（圖／TPBL提供）