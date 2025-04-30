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活塞續命逼出G6！　康寧漢飆24分8籃板8助攻用致勝罰球退尼克

記者杜奕君／綜合報導

「汽車城」強大的韌性，由當家少主康寧漢（Cade Cunningham）來展現，雖然全場命中率不佳17投僅有6中，但康寧漢在季後賽首輪第5戰，輸球就將淘汰的情況下，仍繳出24分、8籃板、8助攻，加上終場前5.4秒致勝兩罰命中，最終底特律活塞就以106比103成功擊敗紐約尼克續命，將系列賽延長至第6戰。

賽前尼克取得3勝1敗聽牌優勢，但活塞在客場展現強大贏球氣勢，前3節打完還以3分微幅領先地主尼克。活塞當家球星康寧漢在末節更是連續單打建功，但尼克也靠均衡團隊戰力追分，終場前7.1秒，尼克阿努諾比（OG Anunoby）三分冷箭命中，讓尼克追到僅1分落後。

活塞喊出暫停後，終場前5.4秒由一哥康寧漢製造對手犯規，他在站上罰球線後穩穩罰進兩球奠定勝果，最終活塞就以3分之差險勝，系列賽追成2比3局面。

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此戰活塞搶下關鍵勝利，康寧漢全場攻下24分、8籃板、8助攻、2抄截、1阻攻，湯普森（Ausar Thompson）則有22分、7籃板進帳。

尼克方面，阿努諾比拿下19分、8籃板，唐斯（Karl-Anthony Towns）17分、11籃板，主控布朗森（Jalen Brunson）手感低迷全場16投僅4中，仍有16分、3籃板、7助攻貢獻。

此戰尼克雖然輸球，但系列賽仍以3勝2敗領先，不過第6戰將回到底特律進行，活塞能否延續氣勢扳平戰局，康寧漢的整體表現將是一大關鍵。

▲活塞康寧漢攻下24分、8籃板、8助攻，率隊成功續命逼出季後賽首輪第6戰。（圖／路透）

▲活塞康寧漢攻下24分、8籃板、8助攻，率隊成功續命逼出季後賽首輪第6戰。（圖／路透）

關鍵字： NBA季後賽活塞康寧漢尼克布朗森唐斯

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