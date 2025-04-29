運動雲

>

前3節得分掛蛋　高錦瑋末節斯醒拿8分喊「平常心」領勝

▲雲豹高錦瑋、克羅馬、王皓吉，特攻林韋翰、飛馳。（圖／TPBL提供）

▲高錦瑋帶領雲豹成功續命，持續在季後賽門票爭奪戰努力。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

爭取季後賽門票已經沒有退路，桃園台啤永豐雲豹29日在例行賽主場最終戰打出佳作，最終85比77險勝特攻。此戰雲豹王牌主控高錦瑋前3節得分掛零，但末節關鍵時刻找到手感，單節拿下8分，也幫助球隊保住晉級生機。賽後高錦瑋表示，「很重視這場比賽，也告訴自己平常心，越是急躁越不能順心，進攻上就是大膽出手！」

本季場均能攻下17.2分的高錦瑋，此戰在輸球就將淘汰無緣季後賽的強大壓力之下，前3節進攻呈現「大當機」狀況一分未得，也讓雲豹陷入苦戰，3節打完僅以4分領先對手特攻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所幸末節「小高」找回手感，單節獨拿8分，包含最後決勝期關鍵中距離跳投，最終高錦瑋拿下8分、11籃板、7助攻，也幫助雲豹搶下勝利，在季後賽門票爭奪戰成功續命。

雲豹總教練查爾斯賽後表示，「11天內打了6場球，球員體能有一定消耗，進攻稍微當機是正常的，但此戰前3節都沒讓特攻單節拿超過20分，團隊防守確實很好，下半場球員心態也很專注，接下來希望客場3連戰都能贏球，順利挺進季後賽。」

高錦瑋則說道，「回歸籃球的本質，先從防守做起，卡位搶下籃板才能有流暢的快攻。我們很重視這場比賽，我告訴自己平常心，越是急躁越不能順心，進攻上就是大膽出手。」

雲豹在本季主場例行賽全部結束後，接下來將迎接客場3連戰，對手分別為國王、特攻以及夢想家。

▲雲豹高錦瑋、克羅馬、王皓吉，特攻林韋翰、飛馳。（圖／TPBL提供）

▲高錦瑋末節拿下關鍵8分，幫助雲豹擊敗特攻。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 高錦瑋雲豹季後賽TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

特攻魔術師坦言「力不從心」　林韋翰：已經盡全力防守幫助球隊

特攻魔術師坦言「力不從心」　林韋翰：已經盡全力防守幫助球隊

快訊／高錦瑋率領雲豹續命！　8分險勝特攻保住晉級季後賽機會

快訊／高錦瑋率領雲豹續命！　8分險勝特攻保住晉級季後賽機會

領航猿強勢5連勝晉級BCL資格賽4強　盧峻翔：不再是年輕球隊！

領航猿強勢5連勝晉級BCL資格賽4強　盧峻翔：不再是年輕球隊！

追夢綠G4成贏球無名功臣　柯爾：格林是我這輩子見過最棒的防守者

追夢綠G4成贏球無名功臣　柯爾：格林是我這輩子見過最棒的防守者

快訊／巴特勒帶傷燃燒砍27分　勇士季後賽首輪3比1聽牌

快訊／巴特勒帶傷燃燒砍27分　勇士季後賽首輪3比1聽牌

感激！3年無法正常出賽　謝宗融籃球路在獵鷹獲得重生

感激！3年無法正常出賽　謝宗融籃球路在獵鷹獲得重生

勇士重返PLG冠軍賽　吳永仁：以挑戰者心態面對領航猿

勇士重返PLG冠軍賽　吳永仁：以挑戰者心態面對領航猿

快訊／勇士重返PLG冠軍賽！　莫巴耶飆新高20分領軍G4淘汰獵鷹

快訊／勇士重返PLG冠軍賽！　莫巴耶飆新高20分領軍G4淘汰獵鷹

雙職籃最暖心合作　林志傑、曾文鼎率超過20位球員為終結兒虐發聲

雙職籃最暖心合作　林志傑、曾文鼎率超過20位球員為終結兒虐發聲

綠衫軍首輪強勢聽牌　布朗霸氣喊：盡快解決不回奧蘭多

綠衫軍首輪強勢聽牌　布朗霸氣喊：盡快解決不回奧蘭多

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

熱門新聞

快訊／巴特勒帶傷燃燒砍27分　勇士季後賽首輪3比1聽牌

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

快訊／騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級　4戰共贏122分創NBA歷史

直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

「願為勇士赴湯蹈火」巴特勒追平喬丹紀錄　被火箭惡棍激到爆發

古林睿煬預計5月1日再登板！對決前火腿王牌上澤直之成焦點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴特勒帶傷燃燒砍27分　勇士首輪聽牌

2黃韋盛遭辱罵將依法提告

3騎士G4狂勝55分橫掃熱火晉級

4冠軍中鋒直言庫明加不適合勇士體系

5「願為勇士赴湯蹈火」巴特勒平喬丹紀錄

最新新聞

1湖人完蛋了？　1勝3敗逆轉率僅4.5%

2勇士大場面先生　波傑姆斯基G4爆砍26分

3前3節得分掛蛋　高錦瑋平常心領勝

4特攻又輸球　林韋翰無奈喊力不從心

5石萬金投得舒服　魔鷹回歸老姿勢開轟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366