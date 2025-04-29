前3節得分掛蛋　高錦瑋末節斯醒拿8分喊「平常心」領勝

▲高錦瑋帶領雲豹成功續命，持續在季後賽門票爭奪戰努力。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

爭取季後賽門票已經沒有退路，桃園台啤永豐雲豹29日在例行賽主場最終戰打出佳作，最終85比77險勝特攻。此戰雲豹王牌主控高錦瑋前3節得分掛零，但末節關鍵時刻找到手感，單節拿下8分，也幫助球隊保住晉級生機。賽後高錦瑋表示，「很重視這場比賽，也告訴自己平常心，越是急躁越不能順心，進攻上就是大膽出手！」

本季場均能攻下17.2分的高錦瑋，此戰在輸球就將淘汰無緣季後賽的強大壓力之下，前3節進攻呈現「大當機」狀況一分未得，也讓雲豹陷入苦戰，3節打完僅以4分領先對手特攻。

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所幸末節「小高」找回手感，單節獨拿8分，包含最後決勝期關鍵中距離跳投，最終高錦瑋拿下8分、11籃板、7助攻，也幫助雲豹搶下勝利，在季後賽門票爭奪戰成功續命。

雲豹總教練查爾斯賽後表示，「11天內打了6場球，球員體能有一定消耗，進攻稍微當機是正常的，但此戰前3節都沒讓特攻單節拿超過20分，團隊防守確實很好，下半場球員心態也很專注，接下來希望客場3連戰都能贏球，順利挺進季後賽。」

高錦瑋則說道，「回歸籃球的本質，先從防守做起，卡位搶下籃板才能有流暢的快攻。我們很重視這場比賽，我告訴自己平常心，越是急躁越不能順心，進攻上就是大膽出手。」

雲豹在本季主場例行賽全部結束後，接下來將迎接客場3連戰，對手分別為國王、特攻以及夢想家。

▲高錦瑋末節拿下關鍵8分，幫助雲豹擊敗特攻。（圖／TPBL提供）