王柏智驚天一扣、蘇柏凱飆21分　國王BCL資格賽強勢2連勝

記者杜奕君／綜合報導

新北國王29日在BCL東亞區資格賽主場對上新加坡聖公文化，在蘇培凱繳出生涯代表作，全場砍下21分、4籃板、4助攻，王柏智上演單臂驚天一扣美技貢獻19分，國王本土陣容轟下60分的精彩表現下，最終國王以105比65大勝聖公文化，拿下資格賽2連勝。

▲新北國王本土長人王柏智在BCL賽事上演扣籃美技 。（圖／取自BCL官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於林書豪、林書緯在FIBA國際賽身份認定上，必須被視為洋將，因此本次國王在BCL賽事的本土戰力是否能撐起半邊天，也成為賽事一大焦點。

BCL資格賽首戰，國王就在此賽事「限定洋將」艾夫伯首秀表現亮眼，加上當家主戰長人沃許本穩定發揮下，主場輕鬆拿下勝利。

今日迎戰來自新加坡的聖公文化，「BCL限定洋將」艾夫伯、強森都有強勢發揮，但此戰國王本土戰力表現出色，成為贏球最大關鍵。

過往在PLG、TPBL正式例行賽，都沒有太多上場機會的蘇培凱，今日把握機會繳出21分、4籃板、4助攻生涯代表作，加上本土長人王柏智貢獻19分，包含末節一次精彩單臂重扣，國王全場拿下105分當中，就有60分來自本土球員，如此出色表現，也讓國王最終以40分之差贏球，拿下主場2連勝。

曾有旅美經驗的蘇培凱，賽後接受場邊主播訪問時，也流利的英文應答，場上、場下都有優質表現成為此戰最大亮點。他強調，「「昨天上場時間沒有很多，把專注跟體力都放在今天，上場也沒有想太多，上場認真、努力打。」

接下來國王還將迎接主場第3戰，將於30日晚間20時交手蒙古職籃勁旅烏蘭巴托野馬，野馬隊日前也網羅本季效力PLG職籃高雄鋼鐵人，拿下年度籃板王、年度抄截王、年度阻攻王，以及年度最佳防守球員、年度防守第一隊等個人獎項的禁區悍將喬迪加盟助陣。

▲新北國王蘇培凱轟下生涯代表作，單場貢獻21分。（圖／國王提供）