快訊／塞爾提克31分狂勝晉級第2輪　坦圖飆35分淘汰魔術

記者杜奕君／綜合報導

賽前已經取得3勝1敗「聽牌」優勢，衛冕軍波士頓塞爾提克在季後賽首輪G5，不給對手奧蘭多魔術任何翻盤可能，在當家球星坦圖（Jayson Tatum）狂飆35分、8籃板、10助攻帶領下，最終綠衫軍以120比89大勝魔術，最終4勝1敗挺進季後賽第2輪。

此戰塞爾提克回到主場，團隊氣勢、戰力都調整至顛峰狀態，不過魔術上半場仍靠著主力雙前鋒華格納（Franz Wagner）、班凱羅（Paolo Banchero）攜手飆分，半場打完魔術以49比47暫時領先。

不過綠衫軍的追分來得又猛又急，第3節在坦圖、布朗（Jaylen Brown）攜手飆分串聯，加上魔術進攻端呈現大當機，塞爾提克單節打出36比13猛攻，就此揚長而去。

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末節魔術進攻表現雖然回穩，但防線已經徹底遭衛冕軍突破，塞爾提克此節在團隊火力持續狂飆下，單節又轟下37分之多，最終塞爾提克就以31分狂勝，4勝1敗淘汰魔術在季後賽首輪過關。

此戰塞爾提克以坦圖16投10中，包含罰球線上完美的11罰全進，砍下35分、8籃板、10助攻，布朗則是23分、6籃板、3助攻，加上團隊命中率高達56.6%，三分球命中率也有54.2%的高水準演出，強大戰力幫助球隊晉級東區季後賽第2輪。

賽季就此淘汰的魔術方面，華格納拿到全隊最高25分，另有4籃板、4助攻，魔術少主班凱羅此戰命中率不佳，15投僅6中，拿下19分、9籃板、6助攻。

▲坦圖轟35分、8籃板、10助攻，幫助綠衫軍晉級季後賽第2輪。（圖／路透）