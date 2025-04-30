快訊／被本季PLG籃板王喬迪打爆　新北國王主場不敵蒙古職籃野馬

▲本季在PLG職籃拿下5座年度個人獎項的喬迪，今日幫助蒙古職籃野馬擊敗新北國王。（圖／取自BCL官網）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王30日晚間持續BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽進行小組賽，主場對上蒙古聯賽上季冠軍勁旅烏蘭巴托野馬，野馬在找來本季效力PLG職籃高雄鋼鐵人的強力洋將喬迪，搭配過去也曾在台灣籃壇打滾多年的喬丹、沙鹿，一路讓地主國王陷入苦戰，在喬迪29分、8籃板領軍下，野馬以81比68擊敗國王。

日前取得主場2連勝，國王此戰面對野馬踢館，上半場靠著艾夫伯、沃許本領軍，半場打完國王以36比32暫時領先。

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第3節開打後，野馬打出一波13比3攻勢，一度逆轉取得6分超前，但國王此時開始回穩，洪志善、艾夫伯連續三分球命中，在第3節剩下1分53秒時重新掌握54比49領先，3節打完國王也持續以3分小幅超前野馬。

▲國王艾夫伯此戰砍下19分。（圖／取自BCL官網）

末節雙方持續拉鋸，國王強森在剩下7分41秒時，遭吹違反運動精神犯規，蒙古罰進一球後，喬丹三分冷箭命中追平比分，隨後喬迪又是禁區單打得手，讓野馬重新以兩分超前。

國王此時靠著艾夫伯精準跳投追平比分，隨後沙鹿又是底線埋伏飆進三分彈，讓野馬再次超前比分，隨後野馬持續靠著喬迪禁區肆虐，加上終場前2分14秒蒙古巴斯伯切入完成3分打。

喬迪此時又是大爆發，先是快攻單臂爆扣得手，緊接著又投進中距離，在終場前53秒喬丹抄截後快攻爆扣，讓野馬取得多達12分領先，勝負也就此底定，最終野馬以81比68擊敗國王。

此戰野馬以喬迪的29分、8籃板、1抄截、1阻攻最佳，本土後衛巴斯伯拿下15分，喬丹也有15分、10籃板，沙鹿則是9分、5籃板、2抄截。

國王此戰則以艾夫伯的19分、6籃板、3助攻、2抄截最佳，沃許本18分，本土方面則以老將洪志善拿下9分、8助攻最佳。

▲過去曾在台灣UBA大專籃球聯賽效力的沙鹿，此次也代表野馬來台出賽。（圖／取自BCL官網）