為大場面而生　金塊莫瑞季後賽6度得分飆破「40＋」有勝利法則

記者杜奕君／綜合報導

丹佛金塊當家主控莫瑞（Jamal Murray）30日在西區季後賽首輪對上洛杉磯快艇系列第5戰大發神威，全場狂轟43分，率領金塊131比115大勝快艇，系列賽3比2領先。賽後金塊主帥阿德爾曼（David Adelman）除了讚揚莫瑞就是「為大場面而生的男人！」莫瑞生涯第6度季後賽得分飆破40分大關，且球隊拿下其中5勝。

此戰莫瑞自開賽手感就熱得發燙，上半場個人獨拿19分，下半場更是持續爆發，全場出賽多達40分2秒，26投17中，包含單場8記三分球，狂轟43分、5籃板、7助攻、3抄截，成為金塊致勝最大關鍵人物。

靠著莫瑞的飆分秀表現，金塊在季後賽首輪拿下3比2「聽牌」優勢，金塊官方社群發文表示，「莫瑞主宰了這場比賽！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

金塊總教練阿德爾曼賽後則讚揚莫瑞表示，「他就是為了這種大場面而生的球員！」

事實上，這也是莫瑞生涯第6次在季後賽單場得分至少達到40分，而這6戰裡金塊贏得其中5場勝利，可說是十足的「強心臟」。

相較於莫瑞此戰的強勢發揮，本場比賽表現低迷，全場9投3中，拿下11分、8籃板、5助攻的「大鬍子」哈登（James Harden），則在賽後沒有接受訪問就提前離開球場。

根據數據統計，近3年哈登在季後賽第5戰合計3戰僅拿下35分，且過去生涯在季後賽陷入2比3不利局面的系列賽，最終僅拿到1勝7敗。

對於球隊瀕臨淘汰邊緣，快艇主帥魯伊（Tyronn Lue）則強調，「我們必須做出回應，我不知道還能做出什麼改變，但回到主場會非常熱鬧，我們不會有問題的！」

▲金塊莫瑞的單場43分表現，被主帥阿德爾曼盛讚是「為大場面而生的球員」。（圖／路透）